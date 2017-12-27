洛阳一小区污水横流 来往居民捂着口鼻快步走

小区内污水横流

【居民反映】

昨日，市民李女士拨打本报热线66778866说，她是西工区纱厂南路19号院居民，小区8号楼的污水管堵塞导致污水、粪便频繁外溢，虽然社区曾组织人员清理过几次，但问题一直未彻底解决。

【记者采访】

昨日上午，记者来到纱厂南路19号院采访，看见小区内正对着小区大门的通道上有一大片污水，虽然当日气温较低，可站在几米外就能闻到一股令人作呕的臭味，来往居民都用手遮掩口鼻快步通过。记者走近看到，污水来自小区8号楼的一根排污管，排污管底部已被砸断，污水、粪便直接排到了地面上。

居民郭女士说，污水、粪便横流的情况已存在两三个月了，由于小区没有物业公司，社区曾组织人员清理过几次，可没几天，污水、粪便又外溢了，近期一直无人处理。

随后，记者来到纱厂南路19号院所属的西工区汉屯路办事处置隆花园社区了解情况。负责纱厂南路19号院的社区网格长朱女士说，纱厂南路19号院已有近40年历史，发生污水横流的8号楼是一栋四层老式办公楼，每层设有一个公用卫生间和洗漱池，由于排水管道年久失修，因此才频繁出现污水横流的情况。

“半年前，19号院原有的物业公司因经营不善撤离，600多户居民从此未再缴纳物业费。8号楼出现污水横流情况后，社区、办事处曾组织人员清理过几次，清理费用由社区、办事处承担，但这并非长久之计。”朱女士说，他们曾呼吁小区居民每户每月缴5元作为小区公共设施维护费，但居民们对此并不支持。由于筹集不到专项费，他们面对污水横流的现状也有心无力。

朱女士说，目前，社区正与一家有意向进驻19号院的物业公司接洽，若这家物业公司能顺利进驻小区进行管理，8号楼污水横流的情况或将得到解决。（洛阳晚报记者 郭学锋 文/图）