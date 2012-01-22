洛阳市下发紧急通知应对恶劣天气

根据气象部门预报，1月2日夜里至7日，我市将有两次大范围强降雪和持续低温天气，为我市入冬以来范围最大、强度最强的降雪过程。1月2日，市政府办公室下发紧急通知，要求各地各相关部门切实做好强降雪恶劣天气交通安全应对工作。（>>>洛阳市部署恶劣天气应对工作）

通知要求，各级各部门要强化责任意识，结合本级本部门本行业领域道路交通安全特点，立足冬季防雾、防雪、防冻、防滑等工作，充分做好应急预案、物资、设备、人员的准备，并加强应急值守，做好24小时值班工作，全力以赴保障交通安全。气象部门要密切关注天气变化，及时发布天气信息预警和防范建议，为做好应对工作提供保障；交通运输部门要做好客运、货运、危运等重点运输企业的安全监管，当道路不能安全通行时停运车辆，并依法查处违法违规营运行为；教育部门要视情采取停课、调课、校车停驶等有效措施，保障中小学生和幼儿交通安全；城市管理、交通运输部门要备齐备足人员、物资和设备，全力以赴做好坡道、桥梁等重点路段的融雪除冰准备；公安交警部门要强化路面管控，加大指挥疏导力度，必要时采取分流、绕行、封闭道路等措施，防止交通事故发生和大量车辆滞留。

通知要求，各级各部门和各有关单位要认真分析强降雪期间道路交通安全特点，突出工作重点，加大整治力度：严格落实三级及三级以下不具备安全行驶条件的道路严禁营运车辆通行的措施，加强对降雪、结冰等恶劣天气条件下主要干线公路、交通事故和交通拥堵易发路段的监管与疏导，做好险要路段、背阴路段积雪、暗冰的隐患排除和易发大雾、团雾路段的应急、预警防范工作，严防重特大道路交通事故发生；切实加大对道路交通安全设施的投入力度，改善公路安全状况，特别要做好道路急弯、陡坡、临水、临崖路段的安全监测，提前备足有关防滑材料，全面提升道路行车安全状况。

通知强调，各县(市)区政府和宣传、公安、交通运输、教育等部门要高度重视交通安全宣传工作，对广大驾驶人员和交通参与者进行冬季道路交通安全警示教育，在降雪、结冰等恶劣天气发生时结合本部门、本行业领域的管理范畴，采取提前提示、及时预警、宣传引导等多种方式，通过各类媒介广泛发布交通安全提示、警示信息，引导群众安全出行。(洛阳日报记者 苏楠)