网友建议增设涧西至孟津公交线路 相关部门回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：涧西至孟津没有来往公交，建议增设公交线路，特别是万达商圈、王府井商圈、牡丹广场等繁华地段。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：涧西至孟津没有来往公交，建议增设公交线路，特别是万达商圈、王府井商圈、牡丹广场等繁华地段。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：涧西至孟津没有来往公交，建议增设公交线路，特别是万达商圈、王府井商圈、牡丹广场等繁华地段。
洛阳市交运集团回复：目前开通孟津到涧西的公交车时机还不成熟，主要原因有：
1.如往涧西发车，需有车辆停靠站点和车辆充电补电站等设施。
2.进入市区后途经站点的设置需报经市、区多部门审批。
3.线路走向是否和其他线路有重叠、沿线客流量大小等问题需要进行实地调研。
我公司将紧跟城区发展步伐，在合适时机优化调整、开辟新线路，服务百姓出行。
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