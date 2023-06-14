网友建议增设涧西至孟津公交线路 相关部门回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：涧西至孟津没有来往公交，建议增设公交线路，特别是万达商圈、王府井商圈、牡丹广场等繁华地段。

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：涧西至孟津没有来往公交，建议增设公交线路，特别是万达商圈、王府井商圈、牡丹广场等繁华地段。

洛阳市交运集团回复：目前开通孟津到涧西的公交车时机还不成熟，主要原因有：

1.如往涧西发车，需有车辆停靠站点和车辆充电补电站等设施。

2.进入市区后途经站点的设置需报经市、区多部门审批。

3.线路走向是否和其他线路有重叠、沿线客流量大小等问题需要进行实地调研。

我公司将紧跟城区发展步伐，在合适时机优化调整、开辟新线路，服务百姓出行。

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