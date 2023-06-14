来！一起“打卡”洛阳“书画公交车”

“寒雨连江夜入吴，平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶。”

五十三路公交车里的诗词书画作品

“寒雨连江夜入吴，平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶。”

公元742年的唐朝诗人王昌龄想不到，他的《芙蓉楼送辛渐》会出现在后世的公交车上。

近日，有网友在洛阳乘坐公交车时，发现车厢里挂着不少诗词书画，惊喜之余就拍了视频。很快，这条视频在网上走红，引发众多网友热议。

昨日，记者从市公交集团获悉，最近火起来的“书画公交车”在洛阳其实比较多，但“发源地”是53路，该线路隶属于集团四分公司。

“目前，我们的30多台车都是‘书画公交车’。”四公司分管53路公交车的车队队长李更文说，公交系统前些年开始推广主题公交车，目的是增加乘客乘车乐趣，也利用车厢这个“移动窗口”展示洛阳的历史文化。

起初，李更文没有好点子，不知道怎样布置车厢。李更文的父亲是一位书法爱好者，他提醒李更文，不妨在车厢里挂上书画作品试试。恰好，有几个经常乘坐53路的乘客是书画爱好者，他们觉得53路的车长对老年人很关照，因此一直想做点儿啥表达谢意。也是巧，那段时间他们也提出用书画作品装饰一下公交车。

“真是不谋而合。”李更文说。不久，数百幅书画作品就完成了，53路公交车每个车厢“一幅画四幅字”，主题涉及洛阳文化、诗词名篇、公交风采、城市文明等。车长李彩霞说，“书画公交车”好评如潮，乘客有夸字好的，有为创意点赞的，还有带着孩子诵读的……

“洛阳真有文化底蕴，这就是古都的魅力。”有网友说。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 文/图）