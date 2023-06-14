@洛阳人：征求意见！景华路部分公交站位拟调整

28日，记者从洛阳市公交集团获悉，为配合景华路交通堵点改造工程，拟调整该路段部分公交站位，并征求社会意见。
28日，记者从洛阳市公交集团获悉，为配合景华路交通堵点改造工程，拟调整该路段部分公交站位，并征求社会意见。
28日，记者从洛阳市公交集团获悉，为配合景华路交通堵点改造工程，拟调整该路段部分公交站位，并征求社会意见。
目前，景华路天津路口(路北)公交站位所在区域已改为机动车右转专用道。为减少对乘客乘车的影响，市公交集团拟将该站向东迁移约160米(原盛德美超市停车场入口处)，与12路、60路等公交线路的景华路皖中路口(路北)站位并站使用。以下是拟调整后的具体情况：
●景华路皖中路口路北站位(原盛德美超市停车场入口处)
12路、17路、19路、27路、60路、82路、103路
●景华路皖中路口路北站位(河科大一附院)
6路、11路、50路、V12路、95路、45路
本次调整公示从7月29日至8月2日，社会各界人士可于8月2日前将意见和建议反馈至电子邮箱lygjyyc@163.com，或公交热线63411661。
（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 实习生 薛辛睿 通讯员 赵承 韩菲菲 文/图）
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