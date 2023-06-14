洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

到2025年，洛阳实现地铁站100米内公交站点全覆盖
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.27 19:18

　　近日，洛阳市出台方案推动城市公共交通高质量发展，明确提出要将公共交通放在城市发展的首要位置，构建安全、便捷、绿色、智能、高效的城市公共交通体系。力争到2025年，城市公共交通高质量发展政策体系基本健全，城市公共交通服务品质、保障水平、可持续发展能力显著提升，智能化、绿色化、多元化发展取得新突破。

　　关键词：公交优先

　　——到2035年，公交专用车道设置比例不低于20%

　　根据方案，洛阳市将深入实施公共交通优先发展战略，加强公共交通路权保障。在具备条件的主干道上研究设置城市公交专用道，构建连续、成网的公交专用道路网络；未设置公交专用道的主、次干道在道路交通高峰时段采取相应措施，保障城市公共交通车辆优先通行。

　　为保证城市公共交通车辆的优先通行权，洛阳市将科学设置城市公共交通优先信号系统，合理优化信号配时，减少公交车辆路口等候时间。同时加强对公交专用道的监控，对占用公交专用道、干扰公共交通车辆优先通行的违法行为，依法予以处罚。

　　关键词：基础设施

　　——到2035年，城市公共交通机动化出行分担率不低于45%

　　在加快完善公共交通基础设施方面，洛阳市将按照《洛阳市主城区公共交通专项规划及场站建设规划(2021—2035年)》，优先保障城市公共交通基础设施用地，加快推进城市综合客运枢纽和公交场站建设，将城市公共交通场站和配套服务设施(含步行道、自行车道、公共停车场等)纳入城市改造计划，统一规划、同步实施。

　　同时，洛阳市还将探索实施配建式公交场站，根据新建居住区、大型办公区、商业区、高校园区等重点区域的规划人口发展规模和空间分布情况，合理配套建设公交首末站、枢纽站以及新能源公交车充电设施。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    小心！这些夏日装备使用不当会受伤
    小心！这些夏日装备使用不当会受伤
    小心！这些夏日装备使用不当会受伤
        防晒喷雾、驱蚊水、清凉喷雾……这些夏日装备您家有吗？我市相关专家提醒，使用这些装备时要注意方式、方法...
  • ·糖龄8年 他咋就到了糖尿病肾病终末期
  • ·记者体验无痛肠镜检查，睡了一觉查完了
  • ·晕车恶心 按按内关
    • 喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
    喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
    喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
        有些游客偏爱古镇游，他们有怀旧情结，喜欢看老街老房，喜欢踩在石板路上，喜欢去深宅大院里追忆往昔。
  • ·盛夏荷花开 赏荷有佳处
  • ·西苑公园：“老”公园，新景观
  • ·农场乐一乐 古寺游一游
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市围绕“两建设、三改造” 全面提...
  • 偃师布鞋向风而行 国风鞋成功出圈
  • 2023年《财富》中国500强出炉 洛阳2家...
  • 台风“杜苏芮”将带来强降雨 洛阳发出...
  • 台风“杜苏芮”将影响洛阳，带来强风雨
  • 来！一起“打卡”洛阳“书画公交车”
  • 关联风口 乘风破浪——三谈推动民营经...
  • 洛阳市教育考试中心：8月1日至14日，...
  • 错过了燃气集中安装机会，还能安装吗？
  • 洛阳中集凌宇：热火朝天忙生产 全力以...
    		•
    百姓呼声
    停车费自动通过ETC代扣？弘义集团回复
    青年宫地铁站出入口暂不具备开通条件
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    兴洛湖美景

    龙凤山

    天鹅湖

    夏日山中游
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605