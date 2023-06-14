到2025年，洛阳实现地铁站100米内公交站点全覆盖

近日，洛阳市出台方案推动城市公共交通高质量发展，明确提出要将公共交通放在城市发展的首要位置，构建安全、便捷、绿色、智能、高效的城市公共交通体系。力争到2025年，城市公共交通高质量发展政策体系基本健全，城市公共交通服务品质、保障水平、可持续发展能力显著提升，智能化、绿色化、多元化发展取得新突破。

近日，洛阳市出台方案推动城市公共交通高质量发展，明确提出要将公共交通放在城市发展的首要位置，构建安全、便捷、绿色、智能、高效的城市公共交通体系。力争到2025年，城市公共交通高质量发展政策体系基本健全，城市公共交通服务品质、保障水平、可持续发展能力显著提升，智能化、绿色化、多元化发展取得新突破。

关键词：公交优先

——到2035年，公交专用车道设置比例不低于20%

根据方案，洛阳市将深入实施公共交通优先发展战略，加强公共交通路权保障。在具备条件的主干道上研究设置城市公交专用道，构建连续、成网的公交专用道路网络；未设置公交专用道的主、次干道在道路交通高峰时段采取相应措施，保障城市公共交通车辆优先通行。

为保证城市公共交通车辆的优先通行权，洛阳市将科学设置城市公共交通优先信号系统，合理优化信号配时，减少公交车辆路口等候时间。同时加强对公交专用道的监控，对占用公交专用道、干扰公共交通车辆优先通行的违法行为，依法予以处罚。

关键词：基础设施

——到2035年，城市公共交通机动化出行分担率不低于45%

在加快完善公共交通基础设施方面，洛阳市将按照《洛阳市主城区公共交通专项规划及场站建设规划(2021—2035年)》，优先保障城市公共交通基础设施用地，加快推进城市综合客运枢纽和公交场站建设，将城市公共交通场站和配套服务设施(含步行道、自行车道、公共停车场等)纳入城市改造计划，统一规划、同步实施。

同时，洛阳市还将探索实施配建式公交场站，根据新建居住区、大型办公区、商业区、高校园区等重点区域的规划人口发展规模和空间分布情况，合理配套建设公交首末站、枢纽站以及新能源公交车充电设施。