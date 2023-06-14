洛阳市公安局：推进交通治理精细化 让城市文明迈向新高度

对42个路口168组信号灯优化配时，在30个路口增加洛阳元素牡丹信号灯，大幅提升通行效率和外地游客体验感……

巧用路口“微改造”提升通行效率 （资料图片）

对42个路口168组信号灯优化配时，在30个路口增加洛阳元素牡丹信号灯，大幅提升通行效率和外地游客体验感……

今年牡丹文化节期间，市公安局坚持“小切口、微改造、大作为”理念，最大限度提升道路承载能力和通行效率，有力保障牡丹文化节期间路畅人安。

今年以来，市公安局认真落实市委城市提质工作部署，聚焦城市交通治理精细化，打造“文明、畅通、有序”道路交通秩序，推动交通环境持续优化、群众文明交通意识不断增强。在2023年高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩推进会上，市公安局作典型发言。

交通治理精细化体现在创新治理举措上。今年牡丹文化节期间，洛阳“汉服文化”火爆出圈，吸引了大量游客前来打卡拍照。为精准有效应对大客流冲击，市公安局科学预判，聚焦城市拥堵治理，深入推进“护栏行动”，推动全市首批47个拥堵路口完成改造升级，极大提升了通行效率。同时，及时推出“一码游洛阳”“停车上图”等一批优质交通服务产品，为来洛游客了解洛阳、融入洛阳、再来洛阳提供便利条件。

交通治理精细化体现在提升治理效能上。市公安局坚持依法治理，加大监管力度，深度参与完成电动车和共享单车管理市级立法工作，推动文明交通制度体系更加完善，持续推动电动车和共享单车管理向科学、精细、高效、法治的方向发展。该局还充分发挥“平安洛阳”“洛阳网”等新媒体矩阵宣传效应，开展“七进”文明宣传活动1233场次，发送交通安全提示信息1360余万条，不断增强群众文明、安全、法治观念。

交通治理精细化体现在凝聚创建合力上。文明交通，人人参与，市公安局汇聚政府部门和社会力量形成合力，创新探索基层社会治理现代化新路径，深度聚焦道路交通突出问题，完善“定期研判、纵向会晤、联勤联动、层级分包”四项机制，用准用好公安“一书两函”、约谈督办等共治措施，聚合力、激活力，推动形成文明交通齐抓共管工作格局。（洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹）