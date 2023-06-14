2023年洛阳市高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩活动举行

30日上午，2023年洛阳市高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩活动启动。

30日上午，2023年洛阳市高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩活动启动。

洛阳市委书记江凌、市长徐衣显分别带领两个观摩组，将先后深入各城市区进行为期一天的观摩督导。

此次观摩活动通过现场听取汇报、实地察看项目、评价打分等方式，现场观摩督导各城市区高质量创建全国文明城市和城市提质工作最新进展、成效。

观摩活动结束后，洛阳市还将召开推进会，对高质量创建全国文明城市和城市提质工作进行点评，对做好下一阶段工作进行安排部署。（洛报融媒·洛阳网 孙小蕊 郭旭光 见习记者 赵晨熹 马乐 文/图）

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