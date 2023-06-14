颜值高气质佳 秀美孟津幸福漾

里仁农贸市场采取“市场+平台公司”的模式，让群众“一站式”购物既方便又安心；片区级邻里中心配套设置“青年部落”、室外体育场、老年人活动场、邻里餐厅等功能服务，补上社区服务短板……乘着高质量创建全国文明城市的东风，孟津区正在唱响便民利民的幸福之歌。

里仁农贸市场采取“市场+平台公司”的模式，让群众“一站式”购物既方便又安心；片区级邻里中心配套设置“青年部落”、室外体育场、老年人活动场、邻里餐厅等功能服务，补上社区服务短板……乘着高质量创建全国文明城市的东风，孟津区正在唱响便民利民的幸福之歌。

7月30日，2023年洛阳市高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩推进会第二观摩组走进孟津区，到里仁农贸市场、孟扣路、孟津区科技馆、孟津区博物馆、上店社区邻里中心、金叶园小区等地，察看该区城市提质项目，感受孟津城市面貌新变化。