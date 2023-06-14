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偃师高质量创建“成色”足
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.30 18:38

　　书法之家里，书法爱好者挥毫泼墨；科普教育室里，孩子们正在拼装科技模型；综合养老服务中心里，老人们正在排练歌舞节目……走进偃师区首阳山街道大冢头社区的邻里中心，映入眼帘的是这样一幅幅其乐融融的画面。

　　7月30日，2023年洛阳市高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩推进会第一观摩组第三站走进偃师区，先后到首阳山街道大冢头社区、蔡伦小学、旺丰不夜城、偃师人民医院新区医院、商城街道邻里中心等地进行观摩。

　　今年以来，偃师区围绕高质量创建文明城市工作目标，全面落实城市提质“351”工作举措，统筹推进城市提质与文明创建，推动城市基础设施、文明程度“双提升”，实现了城市硬件、软件“双升级”。

　　谋划改造老旧小区199个，完成背街小巷整治提升30条，优化升级改造4个城区交通路口……偃师区聚焦群众关切，补短板、优功能，有序推进城市更新，让城市更有温度、幸福更有质感。

　　偃师区突出特色、培育亮点，打造“党建+邻里中心”，全面提升服务群众能力和综合治理能力；培育“三自”组织，助力共建共治共享，目前共建立“三自”组织3680余支；打造“创建夜八点”品牌，助力文明城市创建。

　　如今的偃师区，城市功能不断完善，生活环境持续改善，居民获得感、幸福感、安全感持续提升，一座宜居宜业的现代化城市正在加速崛起。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 见习记者 赵晨熹 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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