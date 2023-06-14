洛龙区：协同发力常态长效 持续提升幸福感

在洛阳市洛龙区政康苑社区体育公园，居民尽享运动的快乐；在龙兴小区，随着老旧小区改造工作有序推进，居民拥有了更好的居住条件；在修文坊邻里中心，里坊文化融入了社区建设、服务各个方面，让居民在日常生活中体会传统文化的的魅力……

在洛阳市洛龙区政康苑社区体育公园，居民尽享运动的快乐；在龙兴小区，随着老旧小区改造工作有序推进，居民拥有了更好的居住条件；在修文坊邻里中心，里坊文化融入了社区建设、服务各个方面，让居民在日常生活中体会传统文化的的魅力……

7月30日上午，2023年洛阳市高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩推进会第一观摩组，第一站走进洛龙区，先后到政康苑社区体育公园、定鼎门街、龙门片区改造提升项目、龙兴小区等地进行观摩。

今年以来，洛龙区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕市委、市政府高质量创建全国文明城市和城市提质重点工作部署，持续推进文明创建与城市提质工作融合发展。

该区开展“十二项创建提升专项行动”，重点针对创建工作中老旧小区、背街小巷、农贸市场、车辆停放、交通秩序存在的突出问题，积极谋划五大类、157项具体创建工作清单任务，开展专项创建提升行动，推动创建成效更显著。

龙兴路、建春门大街焕然一新，社区体育公园建设稳步推进，老旧小区改造卓有成效……该区聚焦城市提质“双过半”目标任务全力攻坚，主动对接上级部门，围绕关键性、支撑性指标任务，赶进度、抓落实，确保项目按照计划稳步推进，以城市提质的实际成效不断提升群众生活幸福感。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 见习记者 赵晨熹 文/图）