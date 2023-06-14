老城区：擦亮“老底片” 老城更出圈

挥挥手臂，即可一秒换装，“穿”上不同朝代的服饰……刚刚建成的洛邑古城汉服体验馆内，游客依靠“虚拟试衣镜”的虚拟现实、人工智能等技术，实现了各种样式的汉服模拟换装。

挥挥手臂，即可一秒换装，“穿”上不同朝代的服饰……刚刚建成的洛邑古城汉服体验馆内，游客依靠“虚拟试衣镜”的虚拟现实、人工智能等技术，实现了各种样式的汉服模拟换装。

7月30日，2023年洛阳市高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩推进会第二观摩组走进老城区，到古城片区保护利用项目、中铁隧道集团邻里中心、周公市场、中原新城安置区等实地观摩。

今年以来，老城区发挥辖区历史文化独特资源优势，一体推进文明创建和城市提质，持续提升基层治理效能，增进民生福祉。

注重统筹谋划，打好“组合拳”。老城区深入实施“十大里子工程”，抓好三项“暖心”工作，常态化开展“五项治理”，按照“一社区一品牌一街道一特色”，推动志愿服务“项目化”建设。

注重品质提升，下足“绣花功”。老城区以“两建设、三改造”为抓手，从群众实际需求出发对老旧小区、背街小巷实施连片提升改造，在教师新村及杏坛路组团连片改造中，创新探索“居民授权+区属国有平台公司建设、运维+政府补贴+商业银行跟进”电梯加装模式，植入传统文化元素，凸显老城底蕴特色，打造居民家门口的“风景线”。

注重以文润城，擦亮“老底片”。老城区结合历史风貌实施承福门大街、周公路、东大街、南大街等改造提升工程；精心打造天心·校场里文化创意产业园，还原民国风情、保留时代记忆，打造沉浸游、深度游示范点，签约多元化旅游休闲与文化服务业态，与北部洛邑古城景区互相引流、优势互补。

下一步，老城区将坚持以文铸魂、以文惠民、以文兴业，着力推进文明创建和城市提质“双提升”，为建设文旅强区蓄势赋能。（洛报融媒记者郭旭光 见习记者 马乐 文/图）