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改“旧”焕“新”，潮流西工宜居宜业
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.30 12:13

 

　　河南首个室内汽车电梯、首个室内玻璃栈道、飞天电梯、云端上的空中花园……位于西工区解放路特色商业街区的丹尼斯大卫天地，试营业期间就引爆全城，成为洛阳新的商业网红打卡地。

　　利用双地铁交汇优势，解放路特色商业街区按照“2+4”总体布局，以解放路、中州路为轴线，打造高端商业区、西工地文旅区、智能产业区、青年运动休闲区“4S”功能空间，形成时尚潮流消费与沉浸式消费体验集聚的新地标。

　　7月30日，2023年洛阳市高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩推进会第二观摩组走进西工区，深入石油路片区、行署路片区、解放路特色商业街区、嘉豫门片区、城市阳台等地，感受西工区城市提质的“新面貌”。

　　今年以来，西工区按照“高站位、大格局、高标准”的要求，以创建统领强功能，以时尚活力塑品质，着力实现城市功能、颜值、品质同步提升，全力打造全市宜居宜业典范区。

　　围绕“两建设、三改造”，西工区积极谋划重大基础设施建设、市政微改造、老旧小区改造等一系列重点项目，打造舒适宜居的潮流西工。西工区以电梯加装为抓手，推动嘉豫门片区老旧小区改造，以邻里中心建设为重点，推动行署路片区等通过“组团连片”，实现“小院变大院”。同时，西工区在老旧小区改造过程中，积极推进“三自”组织建设，提升居民获得感幸福感。

　　“城市绿轴”、“科技跑道”、“亲水平台”……不久前，洛阳城市阳台项目在西工区正式开工。未来，这里将是集购物、旅游、休闲、娱乐于一体的城市休闲综合体。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 见习记者 马乐 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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