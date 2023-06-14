文体旅融合，时尚涧西更青春

洛阳SoReal-5G+XR元宇宙产业园利用一拖老旧厂房的资源优势，建设融合VR娱乐、XR数字运动、沉浸游乐、休闲放松等功能于一身的综合性文旅“终端”目的地……

洛阳SoReal-5G+XR元宇宙产业园利用一拖老旧厂房的资源优势，建设融合VR娱乐、XR数字运动、沉浸游乐、休闲放松等功能于一身的综合性文旅“终端”目的地…… 洛阳SoReal-5G+XR元宇宙产业园利用一拖老旧厂房的资源优势，建设融合VR娱乐、XR数字运动、沉浸游乐、休闲放松等功能于一身的综合性文旅“终端”目的地…… 7月30日，2023年洛阳市高质量创建全国文明城市暨城市提质工作推进会第二观摩组首站走进涧西区，到滨河新村、康滇路农贸市场、重庆路三社区、5G+XR元宇宙产业园等实地观摩。 今年以来，涧西区坚持高起点谋划、全方位统筹，在基础设施、老旧小区改造、背街小巷改造、公共服务进社区等领域全面发力，深入推进高质量创建全国文明城市和城市提质工作。 在公共服务进社区上，涧西区长二社区邻里中心、青一社区邻里中心、重三社区邻里中心、南村社区邻里中心等一批精品邻里中心各具特色；规划实施42处社区体育公园，持续对辖区公园、游园进行“微改造”，先后打造了华阳社区体育公园、栋能魔王体育公园等一批优质示范性体育公园，不断拓展“体育+”消费新业态。 当前，涧西区正大力推进上海市场片区提升改造，打造时尚潮玩电竞、角色扮演特色街区；依托西苑公园、牡丹公园改造，谋划举办草地音乐会、夏日游园会、艺术生活节、非遗大集等品牌活动，吸引更多青年人参与，打造消费、体验网红打卡地。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 见习记者 马乐 文/图）