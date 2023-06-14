功能上新更“上心” 打造活力伊滨幸福城

走进伊滨区中央公园，湖面开阔、绿草如茵、秀美宜人，体育公园、青年会客厅、儿童游乐场等功能齐全，成为市民健身、休闲、赏景的好去处。

走进伊滨区中央公园，湖面开阔、绿草如茵、秀美宜人，体育公园、青年会客厅、儿童游乐场等功能齐全，成为市民健身、休闲、赏景的好去处。

7月30日，2023年洛阳市高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩推进会第一观摩组第二站走进伊滨区，先后到会议会展中心、中央公园、青年人才公寓、永泰嘉苑邻里中心、吉庆嘉苑邻里中心等地进行观摩。

今年以来，伊滨区深入落实市委部署要求，结合伊滨实际，深入研究、系统谋划，健全组织、完善制度，扎实推进文明创建、城市提质工作持续向好。

在文明城市创建工作中，今年伊滨区亮点纷呈。高标准建成邻里中心18个，强化运营管理，在保障基本公共服务、补齐民生短板的同时，确保邻里中心运营长远、管理可持续。高质量建成63个社区体育公园，满足全民健身需求的社区体育公园体系在伊滨已经形成。公共服务、体育服务、养老服务、卫生健康服务、教育服务等走进社区，让群众获得感更强。

今年，伊滨区还谋划城市提质“两建设、三改造”项目157个，上半年已开工项目132个，已完工项目45个。城市“一渠三轴”和“一场三中心”等重点项目加速实施，中央公园形象更加靓丽，奥体中心一期主场馆建成投用，科慧广场主体完工验收，洛阳华夏历史文明传承创新产业园项目加快实施。与此同时，伊滨区城乡配套功能设施日趋完善，市政道路建设、断头路打通工程有序推进，市政配套绿化、路灯和交通设施建设紧锣密鼓开展，安置小区、未来社区建设卓有成效，一幅活力幸福城的美好画卷渐渐铺展开。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 见习记者 赵晨熹 文/图）