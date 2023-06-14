瀍河区：美丽新瀍河 乐享幸福新生活

“便民理发，老人理发只需8元，特殊群体有需要还能上门服务。”在瀍河区华林街道君澜湾社区邻里中心，餐厅、水吧、理发、超市等各项设施十分齐全。该邻里中心坚持运营前置、引入商业主体，不仅为群众提供了丰富的低价高质服务，还有助于实现邻里中心的长效化运营。

“便民理发，老人理发只需8元，特殊群体有需要还能上门服务。”在瀍河区华林街道君澜湾社区邻里中心，餐厅、水吧、理发店、超市等各项设施十分齐全。该邻里中心坚持运营前置、引入商业主体，不仅为群众提供了丰富的低价高质服务，还有助于实现邻里中心的长效化运营。

7月30日，2023年洛阳市高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩推进会第二观摩组走进瀍河区，到大运河公园、君澜湾社区、熙春园片区、熙春西路等实地观摩。

到瀍河，隋唐大运河国家文化公园已经成为热门打卡地。瀍河区将文化寓于城市更新之中，聚力打造隋唐大运河国家文化公园，全方位展示隋唐洛阳城文化，打造“城市公园+文商旅”融合的都市生活新场景，提高市民休闲文化生活品质。

瀍河区聚焦群众生活所需，陆续建成投用一批邻里中心、社区体育公园。其中，在邻里中心建设中，该区坚持集约配置最优化、资源共享最大化、社区服务亲民化原则，建设片区级邻里中心，并引进商超、共享洗衣、托幼托育等业态，通过公益和市场化运营相结合助力，构建“健康、互助、幸福”的和谐社区，实现邻里中心“家”的延伸。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 见习记者马乐 文/图）