洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

瀍河区：美丽新瀍河 乐享幸福新生活
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.30 16:05

　　“便民理发，老人理发只需8元，特殊群体有需要还能上门服务。”在瀍河区华林街道君澜湾社区邻里中心，餐厅、水吧、理发店、超市等各项设施十分齐全。该邻里中心坚持运营前置、引入商业主体，不仅为群众提供了丰富的低价高质服务，还有助于实现邻里中心的长效化运营。

　　7月30日，2023年洛阳市高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩推进会第二观摩组走进瀍河区，到大运河公园、君澜湾社区、熙春园片区、熙春西路等实地观摩。

　　到瀍河，隋唐大运河国家文化公园已经成为热门打卡地。瀍河区将文化寓于城市更新之中，聚力打造隋唐大运河国家文化公园，全方位展示隋唐洛阳城文化，打造“城市公园+文商旅”融合的都市生活新场景，提高市民休闲文化生活品质。

　　瀍河区聚焦群众生活所需，陆续建成投用一批邻里中心、社区体育公园。其中，在邻里中心建设中，该区坚持集约配置最优化、资源共享最大化、社区服务亲民化原则，建设片区级邻里中心，并引进商超、共享洗衣、托幼托育等业态，通过公益和市场化运营相结合助力，构建“健康、互助、幸福”的和谐社区，实现邻里中心“家”的延伸。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 见习记者马乐 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    谢谢你们，让我往后还有“妈”可叫
    谢谢你们，让我往后还有“妈”可叫
    谢谢你们，让我往后还有“妈”可叫
        心衰的临床表现通常为气促、乏力、心悸、烦躁、食欲不阵、下肢水肿，部分人还有泡沫痰等，心脏病患者应时刻...
  • ·世界肝炎日：乙肝患者能抱小宝宝吗
  • ·夏季健脾，巧用茯苓
  • ·肝炎患者如何预防肝纤维化？
    		•
    大美中原景绚烂 千山万水赏不完
    大美中原景绚烂 千山万水赏不完
    大美中原景绚烂 千山万水赏不完
        回顾光辉历史、游赏名山秀水、领略非遗文化……前两期，我们为您推荐了“行走河南·读懂中国”的六条主题旅游...
  • ·喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
  • ·盛夏荷花开 赏荷有佳处
  • ·西苑公园：“老”公园，新景观
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市委进一步明确8个城市区（功能区...
  • 最新雨情水情：截至29日8时洛阳普遍降...
  • 江凌与深圳人才集团董事长幸辉举行工...
  • 受台风“杜苏芮”影响 洛阳61家景区闭园
  • 钟红桑：将汉服融入城市生活，才能超...
  • 多方助力 10岁男孩首次探望服刑母亲
  • “杜苏芮”来了！洛阳双休日风雨交加
  • 新型诈骗专骗老年人 老太太险些损失56...
  • 今明两日，考生可填报中招补录志愿
  • 嫁出去的闺女 回村开展公益理发
    		•
    百姓呼声
    停车费自动通过ETC代扣？弘义集团回复
    青年宫地铁站出入口暂不具备开通条件
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    兴洛湖美景

    蝶恋花

    豆蔻年华

    夏日山中游
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605