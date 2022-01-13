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以案释法：酒后挪车算酒驾吗？听听法官怎么说
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.29 08:39

　　开车不喝酒、喝酒不开车已成为越来越多人的共识，但酒后挪车算酒驾吗？日前，记者从嵩县人民法院得知一起酒后挪车的案件，听听法官怎么说吧。

　　判处被告人犯危险驾驶罪，免于刑事处罚

　　今年3月1日21时31分许，被告人王某酒后让未喝酒的朋友任某送他回家。因任某开车技术不熟练，停在路边车位上的车任某挪不出来，王某便上前将轿车从车位上挪出，行驶约11米后，他准备让任某驾车时，被执勤民警当场查获。经鉴定，王某血液中乙醇含量每100毫升189.33毫克，属于醉酒驾驶。

　　王某醉酒后在路上挪车的行为是否构成犯罪？嵩县人民法院审理认为，被告人王某醉酒后驾驶机动车在道路上行驶，其行为构成危险驾驶罪。根据王某的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度及其认罪态度，判处被告人王某犯危险驾驶罪，免于刑事处罚。

　　属于“情节轻微，不需要判处刑罚”的情形

　　法官说，行为人只要在道路上醉酒驾驶机动车，即具有法律拟制的危险性，符合危险驾驶罪的客观要件。刑法规定，在道路上醉酒驾驶机动车的，处拘役，并处罚金。

　　根据该规定，危险驾驶罪不以发生具体危害后果为构成要件，只要行为人实施了在道路上醉酒驾驶机动车的行为，就推定其具有发生危害结果的紧迫(高度)危险。

　　本案中，一方面，虽然王某的驾驶目的是将车挪动到车位以外再交由他人驾驶，但在客观上，王某确实存在酒后驾驶机动车的行为，符合危险驾驶罪的客观要件。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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