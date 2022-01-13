以案释法：当心，买卖微信号可能涉嫌犯罪

当您用手机看视频，并关注相关账号后，可能会让不法分子从中获利。

警方远赴江西抓捕犯罪嫌疑人

当您用手机看视频，并关注相关账号后，可能会让不法分子从中获利。近日，市公安局涧西分局打掉一个非法获取、出售不特定人的微信号的犯罪团伙，抓获违法犯罪嫌疑人20名。该犯罪团伙非法获取他人信息并实名注册微信号后，开通视频号、公众号发布美女视频吸引粉丝，当粉丝达到一定数量后再卖给他人。落网时，该犯罪团伙已获利80余万元。

一条线索牵出一个犯罪团伙

7月12日，市公安局涧西分局在办理一起电信网络诈骗案件过程中，得到一条线索：我市一名男子有大量实名认证微信号。

“我们根据线索调查发现，该男子张某有两个微信群，群内很多人频繁联系张某，让张某‘帮忙’实名认证微信号、更换微信号绑定人。这些人分布在江西吉安、湖南岳阳等地。”涧西分局徐家营派出所教导员郭东坡说，张某“接单”后，会把实名认证成功的截图发给对方。

经过进一步调查，民警发现最近两个月，经张某实名认证、更换绑定人的微信号有数百个。

“大量实名认证微信号，又不见认证的当事人，张某等人用来进行实名认证的信息显然是非法获取的。”郭东坡说，他们经过分析研判，认为张某等人涉嫌侵犯公民个人信息，遂进行立案侦查。