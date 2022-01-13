河南省“喜迎二十大 欢乐进万家”十大群众文化活动获奖名单公布 洛阳荣获35个奖项

28日，河南省“喜迎二十大 欢乐进万家”十大群众文化活动工作总结电视电话会议在郑州召开，会议深入学习贯彻习近平总书记关于文化文艺工作的重要论述，总结梳理我省十大群众文化活动开展情况，我市设分会场收听收看。

28日，河南省“喜迎二十大 欢乐进万家”十大群众文化活动工作总结电视电话会议在郑州召开，会议深入学习贯彻习近平总书记关于文化文艺工作的重要论述，总结梳理我省十大群众文化活动开展情况，我市设分会场收听收看。

为进一步厚植广大人民群众爱党、爱国、爱社会主义的情感，大力营造团结奋进、自信自强、国泰民安、争先出彩的浓厚氛围，激发广大人民群众奋进新征程、建功新时代，为迎接党的二十大提供良好精神文化条件，省委宣传部牵头组织开展了“喜迎二十大欢乐进万家”十大群众文化活动。

今年3月以来，我市按照赛事牵引、协会组织等原则，采取自下而上、层层选拔、适当奖励的方式，组织开展了“中原舞翩跹”洛阳市艺术广场舞大赛、“唱响新时代”洛阳市群众合唱大赛、“盛世梨园我来唱”洛阳市戏迷擂台赛、“我眼中的大美中原”洛阳市优秀摄影作品大赛、“翰墨润中原”洛阳市美术书法作品大赛、“典籍里的中国”洛阳市中华经典诵读大赛、“豫”见最美读书人书香洛阳全民阅读系列赛事活动、洛阳市“我的乡村文化合作社”才艺大赛、“共享太极·共享健康”太极拳健身大赛、洛阳市第四届全民健身运动会等10项主题鲜明、内涵丰富、形式多样的群众文化活动，掀起群众文化活动高潮，丰富了基层群众的精神文化生活。

会议通报了河南省“喜迎二十大欢乐进万家”十大群众文化活动优秀节目、优秀个人、优秀组织单位获奖名单。我市荣获35个奖项，其中，一等奖6项，二等奖7项，三等奖19项，优秀组织奖3项。

市委常委、宣传部部长王飞在分会场参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华)