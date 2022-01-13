2022海峡两岸关公文化论坛暨关林朝圣大典开幕

25日，2022海峡两岸关公文化论坛暨关林朝圣大典在关林景区开幕。
25日，2022海峡两岸关公文化论坛暨关林朝圣大典在关林景区开幕。
25日，2022海峡两岸关公文化论坛暨关林朝圣大典在关林景区开幕。
在做好防疫工作的前提下，来自国内多个省份的同祀关庙代表、关氏宗亲等参加朝圣大典，开展相关活动，祭拜武圣关公。同日，还举办了以“关公文化与当今社会道德建设”为主题的海峡两岸关公文化论坛。
关公文化是中华民族优秀传统文化的重要组成部分，保护、传承、利用好关公文化，挖掘弘扬其精神要义，对于延续洛阳历史文脉、彰显文化自信、打造全国沉浸式文旅目的地具有重要意义。近年，我市连续举办海峡两岸关公文化论坛，对弘扬传统文化、推动道德建设、增强民族认同、加快关公文化创造性转化和创新性发展发挥了积极推动作用。
省台办副主任祝展鹏，市委常委、统战部部长、副市长李新建参加相关活动。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 宋瑞玉）
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