总交易额达9220万元！第五届中原国际文化旅游产业博览会圆满落幕

25日，第五届中原国际文化旅游产业博览会圆满落幕。记者今日从洛阳文化旅游投资集团获悉，本届博览会总交易额达9220万元，在拉动文旅消费增长、推动文旅文创深度融合的同时，为市民和游客奉上了一场精彩的文旅盛宴。

25日，第五届中原国际文化旅游产业博览会圆满落幕。记者今日从洛阳文化旅游投资集团获悉，本届博览会总交易额达9220万元，在拉动文旅消费增长、推动文旅文创深度融合的同时，为市民和游客奉上了一场精彩的文旅盛宴。

本届博览会由中共河南省委宣传部指导，河南省文化和旅游厅、洛阳市人民政府主办，洛阳文化旅游投资集团承办，延续“新户外、新消费、新生活”主题，共有200余家参展企业，近万种文旅产品集中展示。短短3天时间，博览会实现现场交易额8742万元，线上下单交易额478万元，总交易额达9220万元。

与以往不同的是，本届博览会首次尝试“主会场+分会场”办展形式。主会场设在洛阳会展中心，以展示、交易为核心，突出沉浸式、场景化布展，设置开放式展位并将露营、冰雪、户外运动等场景融入展位设计。分会场设在隋唐洛阳城天街，以创意、沉浸为特色亮点，通过露营体验、嘉年华等活动，打造集露营、美食、游乐、音乐于一体的潮流体验地。

“新”是中原国际文化旅游产业博览会的魅力所在。博览会现场，应时而设的特色展区、琳琅满目的新潮展品、广受青睐的新兴业态，吸引着采购商和消费者前来观赏选购。

绿色低碳的氢燃料电池汽车，科技感十足的自转旋翼机等新产品、新技术分外亮眼；青年受众广泛的潮流运动、冰雪运动等新时尚、新风向格外吸睛；乡村旅游、旅居康养的新态势、新风尚受人瞩目；“荒野露营梦”沉浸式夜宿博览会等新体验、新亮点乐趣无穷。

如今，越办越专业、越办越出彩的中原国际文化旅游产业博览会，已成为供需采购、投资促进、人文交流、开放合作的一站式“文化+旅游+产业”展示交易专业综合服务平台，既汇聚优质文旅采购商、供应商，促进供需对接，也为资源共享、合作洽谈提供了良好机遇。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李婷婷 文/图)