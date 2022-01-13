洛阳新增3个省级乡村旅游创客示范基地

18日，记者获悉，河南省文化和旅游厅日前公布了2022年河南省乡村旅游创客示范基地认定名单，洛阳3家单位入选。
18日，记者获悉，河南省文化和旅游厅日前公布了2022年河南省乡村旅游创客示范基地认定名单，洛阳3家单位入选。
18日，记者获悉，河南省文化和旅游厅日前公布了2022年河南省乡村旅游创客示范基地认定名单，洛阳3家单位入选。
为持续推动全省乡村旅游提质发展，河南省文化和旅游厅组织开展了2022年河南省乡村旅游创客示范基地认定工作，从经营业态、发展基础等方面对各地文化和旅游行政部门遴选推荐的单位进行了评审，最终认定10个河南省乡村旅游创客示范基地。洛阳入选的3家单位分别是：新安县石井镇洛阳黄河神仙湾休闲农业旅游度假区、栾川县庙子镇庄子村旅游创客示范基地、洛宁县兴华镇沟门村创客示范基地。
近年，洛阳持续开展乡村旅游创客行动，引导支持返乡农民工、大学毕业生、专业技术人员等通过开展乡村旅游实现自主创业，并重点打造一批乡村旅游创客示范基地，努力推动乡村旅游产业不断发展壮大。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 侯豫炯 文/图)
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