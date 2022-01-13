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乡村民宿免费住！栾川招募民宿试睡员
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.16 16:39

　　16日，栾川县启动“百村千宿”全国招募计划，并推出民宿试睡员招募活动，通过民宿试睡员的全方位体验，进一步提升栾川民宿的游客体验度，推动民宿产业提质升级。

　　报名条件

　　年满18周岁，性别不限，身体健康，热爱旅游，乐于分享所见所闻；具备图片、短视频拍摄制作能力，熟悉互联网新媒体传播技巧；对民宿有一定的认知，能够对民宿的服务和设施提出合理的评价。

　　工作内容

　　工作期间，以民宿试睡员身份进行系统全面的民宿入住体验，并将自己的试睡体验以图文和短视频的方式在抖音、快手、小红书、朋友圈等进行分享。同时，给民宿主理人提供科学的改进意见，既服务民宿主又服务消费者。

　　招募名额

　　计划面向全国招募民宿试睡员100名。

　　报名方式

　　关注栾川融媒微信公众号和栾川文旅微信公众号，进入栾川“百村千宿”全国招募计划小程序进行线上报名，从9月16日开始，至9月30日结束，报满为止。

　　提供服务

　　凡报名成功的民宿试睡员，将会有专人对接，及时确认回复，并为民宿试睡员提供所在景区门票一张和民宿试睡员本人两天一晚免费的食宿体验。(洛报融媒·洛阳网记者 李砺瑾 戚帅华 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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