洛阳以“151”工作举措描绘乡村振兴新画卷

13日，“非凡十年 出彩洛阳”喜迎二十大乡村振兴专场新闻发布会举行。

13日，“非凡十年 出彩洛阳”喜迎二十大乡村振兴专场新闻发布会举行。洛阳市农业农村局作主发布，洛阳市委政法委、洛阳市委统战部、洛阳市乡村振兴局、洛阳市住建局等单位相关负责人就有关问题回答记者提问。

实施乡村振兴战略是党中央作出的重大决策部署，是新时代做好“三农”工作的总抓手，其深度、广度、难度不亚于脱贫攻坚。对此，洛阳市委市政府立足乡村发展实际，选准“小切口”，破题“大文章”，创造性提出具有洛阳特色的乡村振兴“151”工作举措，即坚守防止返贫“一条底线”，突出“三清两建”、乡贤返乡创业、乡村运营、集镇建设、“三变”改革“五个抓手”，强化党的领导“一项保障”，引领乡村振兴实现良好开局。

在推进中，洛阳坚持以富民为导向、以产业为核心，出台“2+7”政策体系，成立五个专班，坚持分级分类，抓好以点带面，建立了“一月一调度、一季度一通报、半年一观摩、一年一总结”的工作推进机制，形成乡村振兴强大合力。

●“三清两建”

“三清两建”是推进乡村治理的重要抓手，也是一次亮家底、理思路、谋发展、强基础的重大机遇。截至目前，全市“三清两建”清收集体资金、资产超过36亿元，化解矛盾5.9万起，建成村集体经济合作组织1.12万个，建成农村自治组织2.74万个。如今，通过开展“三清两建”专项行动，党在农村的执政基础进一步巩固，乡村治理能力和治理水平持续提升。

●乡贤返乡创业

乡贤返乡创业是发展乡村产业的重要抓手。洛阳坚持“政策制定好、项目策划好、联络服务好”的工作理念，有力推动资金回流、项目回归、信息回传、人才回乡，实现了“乡贤链+产业链”互动互促。目前，全市统计各类乡贤11.86万人，确定乡贤返乡创业试点村473个，落地项目2534个，完成投资165亿元，领办各类实体1.16万个，带动就业26.8万余人。