“艺术乡村 5G洛宁”主题采风活动圆满结束

昨日，洛阳市新媒体联盟“喜迎二十大 行走青春洛阳”大型采风活动的首站活动圆满结束。

活动参与人员与“中国工艺美术大师”郭爱和(左一)在爱和小镇采风

昨日，洛阳市新媒体联盟“喜迎二十大 行走青春洛阳”大型采风活动的首站活动圆满结束。

本次活动由市委网信办指导，洛宁县人民政府、洛阳日报报业集团主办，洛宁县委宣传部、洛阳市新媒体联盟承办，活动主题为“艺术乡村 5G洛宁”，为期两天。该活动吸引了人民网、大河网、腾讯网及我市各领域新媒体从业人员代表、网络“大V”等参与。

在两天时间里，活动参与人员走进位于洛宁县的爱和小镇等地，领略洛宁县独特、美丽的自然、人文风光，感受该县通过5G技术赋能农文旅融合发展的最新成果。新媒体从业人员代表、网络“大V”等，通过抖音、B站、微博等多个互联网平台，分享了鲜活的新媒体领域优质内容，引发网友热烈讨论。

活动组织方相关负责人表示，本次活动的开展，有利于促进我市官方媒体和本地自媒体、网络“大V”等各类新媒体从业人员互动，壮大主流思想舆论，凝聚网络正能量群体，期待未来组织更多此类活动，让“网红”走进洛阳更多县区和产业发展一线，利用“网红”效应，让我市经济社会发展领域的非凡成就和宝贵经验传出去、“红”起来。(洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇/文 见习记者 刘岩峰/图)