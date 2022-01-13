洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

乡村变身“网红打卡地”：“多亏了咱的牛书记”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.13 08:38

游客在汉秋村体验山地摩托车

　　昨日，在栾川县庙子镇汉秋村，引擎轰鸣、人头攒动，数十辆山地摩托车越过一个又一个精心设计的障碍……这是栾川县庙子镇的新晋“网红打卡地”——汉秋村酷玩越野摩托营地。

　　记者看到，这条总长11公里的环形赛道，最大程度保留了自然风貌，设置有单边桥、涉水路等路障30余个。营地旁刚开业的汉秋村游客餐厅，整体由竹竿搭建而成，掩映在竹林绿地之间，别具特色。

　　“去年，这里还是一片山林野地，变成现在这个样子，多亏了咱的牛书记。”汉秋村村民孟宝琪说。

　　牛书记全名叫牛改见，今年55岁。2006年，牛改见从企业家转型为村干部，回村带领大伙儿一起致富。这些年，在他的带领下，村容村貌变美了，集体经济壮大了，越来越多的村民走上致富路。

　　“汉秋村是典型的丘陵地貌，山坡多平地少，此前的主要产业是野山菌种植等。如何利用地理优势和自然禀赋，拓展富民强村的发展路径，是我们长期以来面临的主要问题。”该村村支书牛改见说。

　　去年，一家户外越野俱乐部来到汉秋村实地考察，发现这里地形优越、自然资源丰富，适合建设越野摩托营地。村两委与对方积极对接，推动项目顺利落地。目前，该项目计划每年提供6万元资金，用于汉秋村村容改造和基础设施建设，助力乡村振兴。

　　项目落地，游客增多，餐饮住宿服务要跟上。村两委认为，需要建设一个集娱乐、休闲、餐饮于一体的游客餐厅。汉秋村作为集体经济薄弱村，出资建餐厅很困难，牛改见想到了一个办法——向银行贷款。发现一个人贷不到那么多钱后，牛改见又想到了发动村干部一起贷款。

　　“游客餐厅是村集体经济项目，收入归全体村民所有。村干部以个人名义贷款，不仅没有分红，而且一旦出现问题，后果需要自己承担。”牛改见说，一开始，他担心村干部有顾虑，让他没想到的是，工作进行得很顺利。

　　“大家都是村里人，心往一处聚，力往一处使。”牛改见说，当时所有村干部，用个人资产作抵押，向银行贷款共计100万元，解决了餐厅建设资金问题。

　　村民得知情况后，感动之余也做出行动：餐厅建在村民自家的竹林里，占地费免了；村民共同完成的竹编装饰，分文不取；有村民放弃了外地饭店的优厚待遇，来餐厅当了大厨……

　　在这个中秋节假期，汉秋村的越野摩托营地每天有近百名体验者，游客餐厅、儿童游乐场也迎来不少顾客。看着日子变好了，村民们又开始盘算改造民居，发展农家乐，干劲越来越大。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 李秀一 侯豫炯 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
    竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
    竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
        翠竹是洛宁的一大特色，也许您听说过洛宁的绿竹风情园，也许您在洛宁的神灵寨或一些乡村路边已领略过翠竹的...
  • ·夏都忆夏 中秋寻秋
  • ·红豆丸子汤 香甜软糯又暖胃
  • ·城中闲游赏秋荷 四顾天光接水色
    		•
    		 
    新闻排行
  • 隋唐大运河国家文化公园（西区）项目...
  • 中秋假期，黄河湿地风景怡人【组图】
  • 中秋节期间 洛阳交警严查酒驾不放松
  • 最新通知！洛阳住房公积金政策有变
  • 木星伴月【组图】
  • 涧西区15个特色街区已有部分效果初显
  • 健身休闲享乐趣 社区体育公园度假期【...
  • 全省首批！洛阳大数据产业园获评省级示范
  • 明晚央视10套《探索发现》栏目将首播...
  • 2022中国·豫西（洛阳）第19届金秋汽车...
    		•
    百姓呼声
    什么时候能在高德地图上看到实时公交？
    涧西区学校操场不具备对外开放的条件
    精彩图片
    老城区东城门社区：无...
    桂花盛开香满城
    滨河南路西段改造提升...
    新安县已完成27个老旧...
    精彩热帖

    中秋月儿明

    洛浦秋色

    朱瀛湖的日落时分

    八月桂花香
    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605