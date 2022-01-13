乡村变身“网红打卡地”：“多亏了咱的牛书记”

昨日，在栾川县庙子镇汉秋村，引擎轰鸣、人头攒动，数十辆山地摩托车越过一个又一个精心设计的障碍……这是栾川县庙子镇的新晋“网红打卡地”——汉秋村酷玩越野摩托营地。

游客在汉秋村体验山地摩托车

昨日，在栾川县庙子镇汉秋村，引擎轰鸣、人头攒动，数十辆山地摩托车越过一个又一个精心设计的障碍……这是栾川县庙子镇的新晋“网红打卡地”——汉秋村酷玩越野摩托营地。

记者看到，这条总长11公里的环形赛道，最大程度保留了自然风貌，设置有单边桥、涉水路等路障30余个。营地旁刚开业的汉秋村游客餐厅，整体由竹竿搭建而成，掩映在竹林绿地之间，别具特色。

“去年，这里还是一片山林野地，变成现在这个样子，多亏了咱的牛书记。”汉秋村村民孟宝琪说。

牛书记全名叫牛改见，今年55岁。2006年，牛改见从企业家转型为村干部，回村带领大伙儿一起致富。这些年，在他的带领下，村容村貌变美了，集体经济壮大了，越来越多的村民走上致富路。

“汉秋村是典型的丘陵地貌，山坡多平地少，此前的主要产业是野山菌种植等。如何利用地理优势和自然禀赋，拓展富民强村的发展路径，是我们长期以来面临的主要问题。”该村村支书牛改见说。

去年，一家户外越野俱乐部来到汉秋村实地考察，发现这里地形优越、自然资源丰富，适合建设越野摩托营地。村两委与对方积极对接，推动项目顺利落地。目前，该项目计划每年提供6万元资金，用于汉秋村村容改造和基础设施建设，助力乡村振兴。

项目落地，游客增多，餐饮住宿服务要跟上。村两委认为，需要建设一个集娱乐、休闲、餐饮于一体的游客餐厅。汉秋村作为集体经济薄弱村，出资建餐厅很困难，牛改见想到了一个办法——向银行贷款。发现一个人贷不到那么多钱后，牛改见又想到了发动村干部一起贷款。

“游客餐厅是村集体经济项目，收入归全体村民所有。村干部以个人名义贷款，不仅没有分红，而且一旦出现问题，后果需要自己承担。”牛改见说，一开始，他担心村干部有顾虑，让他没想到的是，工作进行得很顺利。

“大家都是村里人，心往一处聚，力往一处使。”牛改见说，当时所有村干部，用个人资产作抵押，向银行贷款共计100万元，解决了餐厅建设资金问题。

村民得知情况后，感动之余也做出行动：餐厅建在村民自家的竹林里，占地费免了；村民共同完成的竹编装饰，分文不取；有村民放弃了外地饭店的优厚待遇，来餐厅当了大厨……

在这个中秋节假期，汉秋村的越野摩托营地每天有近百名体验者，游客餐厅、儿童游乐场也迎来不少顾客。看着日子变好了，村民们又开始盘算改造民居，发展农家乐，干劲越来越大。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 李秀一 侯豫炯 文/图)