生态风力发电 助力乡村振兴

9月8日，在泰胜风能嵩县50MW分散式风电项目现场，新建成投用的一台台风电机组正迎风转动。

9月8日，在泰胜风能嵩县50MW分散式风电项目现场，新建成投用的一台台风电机组正迎风转动。

该项目位于嵩县九皋镇九皋村、石场村、王楼村、长庄村，是嵩县利用丰富风能资源招商引资的重点项目之一，装机容量为50MW，设计安装14台风电机组，所发电能已并入嵩县电网。该项目每年可节约标准煤3.8万吨，减少二氧化碳排放量9.1万吨，可增强该地区供电的稳定性，增加当地税收，提高该地区人民的生活水平，有效助力乡村振兴。(洛报融媒·洛阳网记者 张怡熙 邱明 通讯员 赵明辰 陈长奖 摄)