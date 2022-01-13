总编一线行：乘风而上 洛阳加速打造产业新篇章【视频】

产兴则城兴，产强则城强。要加快打造规模超万亿的全国重要先进制造业基地，只有抢抓风口产业新机遇，实现换道领跑、跨越赶超，才能在新一轮区域经济版图重构中抢占先机，加快完成自身跨越式发展。

产兴则城兴，产强则城强。要加快打造规模超万亿的全国重要先进制造业基地，只有抢抓风口产业新机遇，实现换道领跑、跨越赶超，才能在新一轮区域经济版图重构中抢占先机，加快完成自身跨越式发展。洛阳近年把产业发展作为全局工作的重点和首要任务，谋划确定十大风口产业集群，为重振洛阳辉煌的现代化建设新征程定下赛道、绘好蓝图。

14日，洛报融媒“总编一线行”活动聚焦风口产业，相继走进制造业创新中心、重点企业及产业园区，一路感受洛阳产业“乘风而上”新的篇章。

载体提速，产业发展“风力”更强

一台台高端农机接连亮相，一款款智能应用加速布局，位于伊滨区的国家农机装备创新中心，处处闪烁着产业高质量发展的风景。

作为我国农机行业首家国家级制造业创新中心，国家农机装备创新中心自落地以来，就围绕农机领域重大需求，积极开展具有信息获取、智能决策和精准作业能力的高端农机产品及其制造技术的研究与产业孵化。

随着研发不断深入，这里陆续走出国内首台无驾驶室纯电动拖拉机、首台5G+氢燃料拖拉机、首台轮边驱动大马力拖拉机等多项“国内第一”，形成了新能源拖拉机成套解决方案，在装备技术、测试平台等领域接连填补国内短板，助力端牢“中国饭碗”的“洛阳力量”正在加速成长。

“锚定无人化、智能化风口，我们积极发挥创新载体作用，在产业发展上实现了多项突破。”国家农机装备创新中心副总经理黄胜操自豪地说。

近年，以技术创新的策源地、成果转化的推进器、人才引培的新平台为功能定位，洛阳不断聚焦优势产业、风口产业和重点产业集群发展需求，打造体系化、任务型、开放式的创新联合体，在推动4家省级产业研究院和10家市级产业研究院建设的基础上，正加快实施一批科技攻关项目，突破一批关键核心技术，力争年内新增技术创新示范企业3家以上，培育各级质量标杆20家以上，为“洛阳制造”锚定风口发展提供更多动力。