洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

总编一线行：富美宜阳，乡村“不一样”【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.25 17:51

　　洛河水荡着清波穿城而过，灵山寺的钟声、锦屏山的秀色、现代化的新城、蝶变中的乡村，铺展开富美宜阳“不一样”的时代画卷。

美丽风貌

　　小满刚过，洛河两岸起伏的坡岭上一片金黄，正在灌浆的小麦，孕育着丰收的希望。畅行乡村，美丽田园、特色小镇串联起浓浓乡愁，日益兴旺的乡村新产业、欣欣向荣的文旅业态，正重塑着乡村的颜值和气质。

　　当下，作为环都市区半小时经济圈、生活圈、旅游圈的重要支撑，宜阳乡村始终把乡村振兴作为县域经济高质量发展的“压舱石”，一体推进落实“151”工作举措，“村村都有好风景、人人过上好光景”的期盼正在成为现实。24日，洛报融媒“总编一线行”活动走进宜阳乡村，穿过翻涌的麦浪，迎着盛夏的果实，共同聆听大地丰收的喜悦、乡村振兴的交响。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
        很多时候，我们喜欢走进乡村，除了观田园风光，赏传统民居，还能听一听乡音，聊一聊乡情。日前，记者来到伊...
  • ·金水河湿地公园：公园美景如画 摘些樱桃回家
  • ·赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
  • ·百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    		•
    		 
    新闻排行
  • 玄武门大街纱厂北路至王城大道段预计...
  • 阵风7到9级！洛阳市气象台发布大风蓝...
  • 减排降低臭氧污染 洛阳加油站夜间优惠...
  • 洛龙区100岁的闫书成：粗茶淡饭 简简单单
  • 12个合作项目集中签约 洛阳综合保税区...
  • 市委召开专题会议 研究政协组织建设工作
  • 洛阳木匠自制“大炮筒”望远镜 让山里...
  • 洛阳提高居家养老上门服务能力 老人在...
  • 全国第一！洛阳6个项目入选“新时代百...
  • 遗嘱怎样立才有效？听听法官怎么说
    		•
    百姓呼声
    西交大二附院洛阳医院计划2024年竣工
    瀍河区启明中学将于今年9月份正式开学
    精彩图片
    洛阳全面启动电动（燃...
    搭建平台 助力来洛青...
    洛阳伊水迎宾馆加紧建设
    涧西区春光社区健身中...
    精彩热帖

    野燕麦

    走进美丽乡村 火龙庙

    红尘视觉 两个小精灵

    翠鸟
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605