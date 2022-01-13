总编一线行：富美宜阳，乡村“不一样”【视频】

洛河水荡着清波穿城而过，灵山寺的钟声、锦屏山的秀色、现代化的新城、蝶变中的乡村，铺展开富美宜阳“不一样”的时代画卷。

洛河水荡着清波穿城而过，灵山寺的钟声、锦屏山的秀色、现代化的新城、蝶变中的乡村，铺展开富美宜阳“不一样”的时代画卷。

美丽风貌

小满刚过，洛河两岸起伏的坡岭上一片金黄，正在灌浆的小麦，孕育着丰收的希望。畅行乡村，美丽田园、特色小镇串联起浓浓乡愁，日益兴旺的乡村新产业、欣欣向荣的文旅业态，正重塑着乡村的颜值和气质。

当下，作为环都市区半小时经济圈、生活圈、旅游圈的重要支撑，宜阳乡村始终把乡村振兴作为县域经济高质量发展的“压舱石”，一体推进落实“151”工作举措，“村村都有好风景、人人过上好光景”的期盼正在成为现实。24日，洛报融媒“总编一线行”活动走进宜阳乡村，穿过翻涌的麦浪，迎着盛夏的果实，共同聆听大地丰收的喜悦、乡村振兴的交响。