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总编一线行：洛城劲吹“创新风”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.08 19:42

　　编者按：

　　奋进新征程，建功新时代。党的十八大以来，洛阳全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话重要指示精神和党中央、省委决策部署，践行新发展理念，坚持以创新引领发展，加快建强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳篇章。

　　为迎接党的二十大胜利召开，即日起，洛报集团推出“喜迎二十大 全景看洛阳——总编一线行”融媒体系列报道。洛报集团旗下各媒体总编将带领全媒体记者团队，聚焦产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，深入科技创新前沿、重点项目现场、风口产业一线、社区群众身边采访，运用文字、图片、视频等全媒体报道形式，融合报纸、网络、客户端等多媒体宣传矩阵，全景展现新时代10年的伟大变革、洛阳10年来发生的重大变化、城乡群众生活中的点滴变化。敬请关注。

　　创新是引领发展的第一动力。近年，我市以产业发展“136”工作举措为统揽，以高水平国家创新型城市建设为目标，突出以科技创新引领产业升级，为加快建强副中心、形成增长极增势赋能。

　　7日，洛报融媒“总编一线行”活动聚焦“创新引领”，走进我市创新平台、高新技术企业及科技产业社区，一路感受洛阳以创新引领发展的风采。

　　高能级创新平台矩阵加快打造

　　在位于河南科技大学的龙门实验室展厅，“洛阳创新”随处可见。

　　“这些是我们目前在研的项目，比如这些超润滑轴承、高速轴承等等，虽然我们在轴承领域已经取得了很多突破，但一些高端轴承、齿轮制造与国际先进水平还存在差距，这个领域也是龙门实验室重点研究的方向之一。”龙门实验室智能装备先进材料科创中心执行主任潘昆明介绍。

　　重塑实验室体系是省委省政府实施创新驱动、科教兴省、人才强省战略的一项重要举措。今年3月，龙门实验室作为洛阳首家省实验室正式揭牌，“洛阳创新”又多了一张金质名片。

　　龙门实验室由河南科技大学、郑州大学牵头，联合省内18家科研院所与龙头企业组建，旨在解决新材料与智能装备领域重大科学问题和“卡脖子”难题。自揭牌以来，龙门实验室围绕“争创国家实验室、支撑洛阳产业发展”两大任务高效运行，实验室制度框架体系初步形成，总部基地规划建设有序推进，首批重点课题凝练形成，积极推进与洛阳现有科研机构、重点企业的合作交流，加快探索科研管理体制机制创新，各项工作取得良好成效。

　　今年以来，我市在打造高能级创新平台矩阵方面动作频频：规划建设伊滨科技城和智慧岛，加快重塑重振洛阳高新区，高起点重塑实验室体系，统筹推进产业研究院、中试基地和新型研发机构建设；支持企业在发达地区布局“飞地孵化器”，实现“创业孵化在沿海，成果转化在洛阳”，通过这些措施进一步把创新落到产业上、把主体落到企业上、把重点落到转化上。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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