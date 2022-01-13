总编一线行：老城区打造文旅产业发展新高地【视频】

中华五千年文明史看洛阳，洛阳厚重历史文化看老城。从洛邑古城迅速崛起，到天心文化产业园崭露头角，再到西大街、民主街等一批业态丰富的文化街区应运而生，历经千年积淀与传承的老城区，因文旅融合而风生水起、不断“出圈”。

中华五千年文明史看洛阳，洛阳厚重历史文化看老城。

从洛邑古城迅速崛起，到天心文化产业园崭露头角，再到西大街、民主街等一批业态丰富的文化街区应运而生，历经千年积淀与传承的老城区，因文旅融合而风生水起、不断“出圈”。

当前，我市正着力抢抓文旅产业发展新风口，培育“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费”文旅新业态，加快文旅融合发展。11日，洛报融媒“总编一线行”活动走进老城区，感受文旅融合澎湃活力，探寻文旅文创新潮创意。

沉浸式剧本体验

抢抓风口 丰富沉浸式文旅业态

身着古装赴“武皇夜宴”、观赏唐朝乐舞表演、现场与NPC(真人扮演的服务型角色)互动寻宝解密……走进洛邑古城内的梦唐阁沉浸式体验馆，游客可沉浸式体验盛唐风情。

“梦唐阁”演出

梦唐阁沉浸式体验馆占地约1500平方米，采用“仿真式实景＋沉浸式剧情＋游戏式互动＋体验式消费”的创新运营模式。游客走进体验馆，可挑选喜欢的角色，随着剧本的推进开启属于自己的“大唐生活”。

国风古韵的唐“潮”吉市，展开了市井繁华的盛唐画卷；笙歌乐舞的精彩唐风演艺，再现了万国来朝的大唐夜宴……去年以来，洛邑古城不断丰富文旅业态，从观赏性、故事性、互动性、艺术性等多个维度，增强游客的沉浸感和体验感。

目前，《风起洛阳》线下沉浸式项目已面向游客开放体验。今后，游客走进洛邑古城，可能迎面碰上行叉手礼的“唐朝小哥哥”，还能看到胡旋舞、入壶舞等唐朝流行的乐舞表演。

沉浸式文旅是现阶段文旅产业发展的新风口。去年以来，老城区不断优化提升业态布局，通过沉浸式项目、场景式营造，为游客提供更多可感知、可参与、可互动的情景式、沉浸式体验，重现“梦里隋唐、尽在洛邑”的恢宏场景。

怀旧主题餐厅

创意引领 老旧厂房变身文旅新地标

老城区中州中路北侧的天心文化产业园内绿树成荫，一栋栋红色砖墙的建筑和充满创意元素的招牌装饰格外醒目。

书屋一览

漫步园区，文旅业态丰富多彩：剧本杀馆内，年轻人换装汉服“穿越”回古代探案；澄明之境阅读馆一片宁静，人们捧着喜爱的图书凝神静思；走进怀旧主题餐厅，仿佛回到了20世纪80年代……谁能想到，如今热闹的园区，几年前还是废旧的厂房。

天心文化产业园的前身为国机重工洛阳建筑机械厂，整个园区占地约180亩，建筑面积约5.7万平方米。如今通过“腾笼换鸟”，重新改造利用，园区焕发了新生机。

咖啡馆一角

创意是文旅融合发展的灵魂。废旧车间改造成海派咖啡馆，旧仓库建成钢琴文化艺术馆，半成品库变身书店……天心文化产业园强化创意引领，发挥市场作用，通过融入美食、运动、艺术等产业，将半个世纪前的工业辉煌转换成时尚、创意的文化元素，成为集餐饮、娱乐、文化、艺术、体育等业态于一体的大规模集群化文化产业园。

“这里氛围轻松时尚，业态丰富，无论你是什么年龄，喜欢运动或安静，都可以找到一个合适的地方。”园区相关负责人说，天心文化产业园致力于提升市民文化生活品位，打造文化旅游新地标，形成新的文旅消费增长点。

室内极限运动

创新融合 打造文旅产业发展新高地

老城区是洛阳现存风貌最古老的城市区，历史文化底蕴深厚，丽景门、九龙鼎、周公庙、洛八办、山陕会馆，西大街、民主街、十字街等文化地标集聚。

去年以来，老城区依托丰厚历史文化资源禀赋，着力加快文旅融合、优化产业布局、塑造文旅品牌，有效促进文旅文创产业的创新融合发展。

漫步老城街头，青石板街道、灰砖外墙，配以雕花栏杆、仿古屋檐，沿街建筑独具特色，让人流连忘返。应天门、明堂、天堂、隋唐大运河文化博物馆、隋唐大运河国家文化公园、天心校场里文化创意产业园，已成为抖音、微博拍客的网红打卡地。

坚持创新引领，强化创意驱动，老城区将抢抓文旅文创产业发展新“风口”，争当“文旅文创成支柱”的先锋队、排头兵，致力打造文旅产业发展新高地和沉浸式文旅目的地。(洛报融媒采集中心执行总编辑 姚国彦 洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华/文 董格非/图 通讯员 石智卫)