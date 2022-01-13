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总编一线行：新安新景入画来【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.16 20:38

　　滚滚黄河水，悠悠函谷关。数千年的文明更迭，在新安县留下鲜明的烙印。如今的新安，龙泉新城、涧滨水城、汉关文化城三城协同推进，已然翻开城市提质、百姓期待的新篇章。

　　紧扣洛阳市城市提质“351”工作举措，新安县聚力城市治理、青年安居乐业、文明典范城市创建、城市风貌提升、交通枢纽建设“五大抓手”，一座传递着民生至上温度，彰显着蓬勃发展活力的现代化城市正快速崛起。15日，洛报融媒“总编一线行”活动走进新安县，从“安心”工程到“暖心”工程再到“舒心”工程，见证一场城市提质的华美蜕变。

万基小区环境

　　“安心”工程让居民安居乐业

　　仲夏时节，万物繁盛。在新安县城关镇绿苑社区的万基小区，绿油油的树荫下，孩子们在嬉笑打闹，老人们悠闲地踱着步，一阵阵笑声不时传来，一派安居乐业的和谐景象。

　　“中，真中！”85岁的赵文卿老人，20年前小区刚建成时就搬来了这里。虽然现在耳朵有些听不清，但当记者问及小区这两年的变化，老人激动地竖起了大拇指。

万基小区门球场

　　有地儿遛弯，有地儿唠嗑，居民的幸福生活远不止这些。通过文明城市创建对小区进行改造提升，万基小区的居民不仅有了更加完善的文化娱乐设施、文化活动阵地、养老服务中心，社区还组建了“10+N”支志愿服务队，常态化开展疫情防控、全民健身、舞蹈、戏曲等新时代文明实践活动，还有爱心理发、爱心水电维修等服务，让居民不出家门就能享受免费服务。

　　“这正是新安县实施的‘七个一’工程，也就是一老一小一青壮，一花一草一修一补一上门，努力打造新安特有的‘安心’服务品牌。”新安县委宣传部副部长、新时代文明实践中心主任张莉莉介绍。

　　社区“小窗口”，文明“大舞台”。去年，新安县城区49个老旧小区完成改造提升，惠及2618户居民，今年还有12个老旧小区正在改造中。全县文明村镇覆盖率70%以上，超额完成全国文明城市对于文明村镇、文明社区的创建要求。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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