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江凌到伊川县调研乡村振兴工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.11 23:30

江凌到伊川县调研时强调
建强支部  壮大产业  改善环境
普遍提高群众收入和生活品质

　　11日，市委书记江凌深入伊川县，调研“五星”支部创建、巩固拓展脱贫攻坚成果、特色产业发展、农村人居环境改善等工作，强调要用好“五星”支部创建工作机制，加快推进市委乡村振兴“151”工作举措落地见效，建强基层支部，壮大特色产业，改善人居环境，普遍提高群众收入水平和生活品质。

　　农村富不富，关键看支部。当下，伊川乡村全面掀起“五星”支部创建热潮，正在形成比学赶超的浓厚氛围。江凌先后来到吕店镇王村、沟张村，江左镇张瑶村，半坡镇刘窑村，白沙镇常岭村等地，走进党群服务中心、卫生室、助老服务站点、文化合作社，察看“五星”支部创建、农村基本公共服务提升情况，与乡村基层干部共谋振兴发展之路。他指出，“五星”支部创建，支部过硬是基础，产业发展是关键，富民增收是根本，要依托党群服务中心，因地制宜整合日间照料、医疗卫生、农村电商等服务功能，让广大群众愿意来、经常来，真正在服务群众中团结凝聚民心、密切干群关系；要认真谋划乡村产业发展，以土地流转对接服务乡贤返乡创业，拓宽村集体和群众增收渠道。江凌十分牵挂脱贫群众和防返贫监测对象的生活。调研中，他多次深入脱贫户和监测户群众家中，察看生活起居，询问民政、医疗等帮扶政策落实情况。他指出，脱贫摘帽之后，群众的基本生活有了保障，但总体收入水平仍然不高，防返贫的任务还很重。要高度关注困难群众生活，带着感情做好动态监测和精准帮扶，让乡亲们的生活更有保障。

　　伊川特色种养品类丰富，富民产业蓬勃发展。立秋过后，在位于吕店镇的国家谷子高粱产业技术体系谷子新品种示范基地里，近百个谷子品种陆续进入抽穗期，丰收在望。江凌走进试验田，察看谷子长势，询问品种繁育和种植推广情况，鼓励当地加强现代农业技术推广应用，改善灌溉条件，扩大种植规模，真正把伊川小米品牌做起来。在江左镇金秋农副产品公司、吕店镇德泽树莓园，江凌与创业乡贤深入交流，鼓励他们把握消费升级趋势，大力发展休闲食品产业和绿色高效农业，不断提高农业综合效益和竞争力。来到建业绿色基地，江凌察看了研学业态开发运营情况，指出要从文旅的视角深入研究资源特点，精准对接市场需求，树立平台思维，加大招商力度，丰富经营业态，让中小学生在沉浸式互动体验中感受自然和文化的魅力，有效带动特色资源增值。在立华畜禽公司，江凌听取了伊川肉鸡和牛羊产业发展、养殖模式等情况汇报，指出要把发展畜牧业作为群众增收的重要渠道，鼓励龙头企业发挥引领带动作用，与专业合作社、家庭牧场等形成稳定的产业联合体，积极扩群增养，拉长产业链条，加快推动畜牧业高质量发展。

　　改善农村人居环境是实施乡村振兴战略的第一场硬仗。目前，伊川正在全域推进供排水一体化工程建设，从根本上解决农村集中供水和污水处理问题。在白沙镇常岭村，江凌详细了解工程总体规划和投资建设模式，入户询问群众意愿和收费标准。他强调，“十四五”时期实现达标村建设全覆盖，农村污水处理是基础工程。要认真总结推广伊川等地的经验做法和创新模式，用好政策性金融支持，以县域为单元，整体谋划实施，加快工程建设，不断提高农民生活品质。调研中，江凌每到一村都走街串巷，察看村容村貌和户厕改造情况，指出要结合“三清两建”专项治理，持续推进农村人居环境集中整治，扎实做好农村户厕问题摸排整改“回头看”，让广大群众在美丽乡村乐享宜居生活；要在改善人居环境基础上，推动移风易俗，倡树文明乡风，促进乡村善治。

　　白沙镇是伊川重点发展的中心集镇。江凌来到白沙镇镇区，察看集镇规划布局、产业支撑和基础设施配套情况，指出要坚持以产业集聚带动人口集聚，科学规划建设新型集中居住社区，统筹推进教育、医疗等公共服务和市政基础设施完善提升，不断提高集镇承载能力；要通过集镇建设降低农村土地供养人口压力，加快土地流转，壮大乡村产业，实现富民增收。

　　王军、韩治群等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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