伊川县今年将实施116个重点项目 完成投资137亿元以上

记者从近日召开的伊川县两会获悉：今年，该县将坚定不移把稳增长放在更加突出位置，树牢“项目为王”理念，助推“三个一批”落实落细，计划实施116个重点项目，确保全年完成投资137亿元以上，竣工达产项目50个以上。

记者从近日召开的伊川县两会获悉：今年，该县将坚定不移把稳增长放在更加突出位置，树牢“项目为王”理念，助推“三个一批”落实落细，计划实施116个重点项目，确保全年完成投资137亿元以上，竣工达产项目50个以上。

伊川县政府工作报告明确，将围绕工业发展、高效农业、城市提升、生态环保、社会民生等重点领域，实施安耐克高温新材料产业园、省安装集团绿色工业装备研发与智能制造中心等重点项目，及时协调解决项目签约落地、开工建设、投产达效过程中存在的突出问题，奋力推动县域经济高质量发展。

为纵深推动“万人助万企”活动，伊川县将加大实体经济融资支持力度，优化民营经济发展环境，确保全年新培育规模以上企业60家以上，新増市场主体5000家以上。同时，还将鼓励县级国有资本运营公司与市国资平台开展资本、股份、项目合作，设立5亿元以上产业发展基金。

在文旅融合方面，伊川县将围绕龙凤山、万安山、伊河沿岸三条文旅融合产业带，加快二程文化园新业态打造，实现东坡伊人谷、建业大食堂尽快竣工投用，支持龙凤山古镇和建业绿色基地申报4A级景区，打造伊川文旅新IP。

为全面推进乡村振兴，伊川县将聚力抓好“151”工作举措重点任务，围绕特色农业产业规划，以“产业链+乡贤链”模式引导乡贤融入乡村产业链，发展特色新业态。计划全年返乡创业乡贤2200人以上，落地项目270个以上。

今年，伊川县计划实现农村(社区)“三变”改革全覆盖，全县所有行政村集体经济收入超过10万元，村集体平均每村增收3万元以上。全面实施乡村建设，加快推进144个村的供排水一体化工程，10月底前管网铺设到位、道路恢复到位、改厕到位，实现集中供水和污水统一收集处理。

在城市提质方面，伊川县将依托滨河新区科技小镇，启动青年人才公寓、教育医疗等配套设施建设。抢抓呼南高铁焦洛平段建设机遇，加快推进城南片区开发，重点完善道路、学校、公园等配套基础设施。大力实施城市品质提升工程，加快推进杜康鹤鸣小区(二期)棚户区改造项目，7月底前完成44个老旧小区改造任务。

“数”读县区两会

2017年至2021年

累计实施重点项目543个，完成投资677亿元。全县生产总值增至455亿元，一般公共预算收入增至21.87亿元，139家规上工业企业总产值突破390亿元。三产比例由8.2:53.5:38.3优化为7.0:44.6:48.4，被确定为河南省25个优化开发县之一。

未来五年

到2026年，地区生产总值在750亿元以上；全县新増市级以上研发平台80家，高新技术企业超过110家，省级以上专精特新企业30家以上，高新技术产业増加值占规模以上工业増加值比重超过50%；城市能级和功能品质大幅跃升，城镇化率达到60%以上。

2022年

地区生产总值増长高于全市平均水平，规模以上工业増加值増长9%，固定资产投资增长12%，社会消费品零售总额增长8%，一般公共预算收入增长6%，居民消费价格涨幅控制在3%以内，城乡居民人均可支配收入増长与经济发展同步，城镇登记失业率控制在4%以内。

（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 葛高远）