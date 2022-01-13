偃师、孟津、伊川等县区2022年普通高中录取分数线公布

近日，偃师、孟津、新安、伊川、汝阳2022年普通高中录取分数线相继公布。 近日，偃师、孟津、新安、伊川、汝阳2022年普通高中录取分数线相继公布。 偃师区2022年普通高中录取分数线公布 （来源：偃师融媒视频号） 孟津区2022年中招普通高中(部分)录取分数线公布 孟津区第一高级中学统招录取线517分。 孟津区第一中学统招录取线457分。 孟津区普通高中录取最低控制线280分。 第二批次孟津一中(高收费)、第三批次孟津二高、老城高中、平乐高中统招录取分数线待第一批录取结束后划定并公布。（来源：孟津发布） 新安县2022年普通高中录取分数线公布 （来源：新安融媒） 伊川2022年普通高中录取分数线出炉 各普通高中录取分数线为： 第一高中统招生录取分数线为516分； 实验高中统招生录取分数线为460分； 滨河高中录取分数线为346分； 伊河高中、东城高中、新时代高中3所民办高中录取分数线为205分。（来源：伊川新闻） 汝阳县2022年普通高中录取分数线公布 （来源：汝阳教育） ⑥