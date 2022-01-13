偃师、孟津、伊川等县区2022年普通高中录取分数线公布

近日，偃师、孟津、新安、伊川、汝阳2022年普通高中录取分数线相继公布。
近日，偃师、孟津、新安、伊川、汝阳2022年普通高中录取分数线相继公布。
近日，偃师、孟津、新安、伊川、汝阳2022年普通高中录取分数线相继公布。
偃师区2022年普通高中录取分数线公布
孟津区2022年中招普通高中(部分)录取分数线公布
孟津区第一高级中学统招录取线517分。
孟津区第一中学统招录取线457分。
孟津区普通高中录取最低控制线280分。
第二批次孟津一中(高收费)、第三批次孟津二高、老城高中、平乐高中统招录取分数线待第一批录取结束后划定并公布。（来源：孟津发布）
新安县2022年普通高中录取分数线公布
伊川2022年普通高中录取分数线出炉
各普通高中录取分数线为：
第一高中统招生录取分数线为516分；
实验高中统招生录取分数线为460分；
滨河高中录取分数线为346分；
伊河高中、东城高中、新时代高中3所民办高中录取分数线为205分。（来源：伊川新闻）
汝阳县2022年普通高中录取分数线公布
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