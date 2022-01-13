伊川县发布最新人事任免

7月22日，洛阳市伊川县十五届人大常委会第2次会议审议通过，决定任命张绍宁为县政府副县长。 7月22日，洛阳市伊川县十五届人大常委会第2次会议审议通过，决定任命： 张绍宁为县政府副县长； 翟胜军为县发展和改革委员会主任； 程相军为县教育体育局局长； 刘新有为县科技和工业信息化局局长； 韦亿兵为县民族宗教事务局局长； 杨晓为县公安局局长； 戴宏敏为县民政局局长； 焦为庆为县司法局局长； 姚利敏为县财政局局长； 赵少峰为县人力资源和社会保障局局长； 李千旺为县自然资源局局长； 宋克义为县住房和城乡建设局局长； 李正稳为县交通运输局局长； 戴宏利为县水利局局长； 张灿伟为县农业农村局局长； 赵站超为县林业局局长； 李春艳为县商务局局长； 赵校辉为县文化广电和旅游局局长； 范武杰为县卫生健康委员会主任； 陈灿坡为县退役军人事务局局长； 董武安为县应急管理局局长； 张胜国为县审计局局长； 罗宣哲为县市场监督管理局局长； 曹慎强为县统计局局长； 陆胜利为县医疗保障局局长； 张丹丹为县乡村振兴局局长； 朱俊杰为县城市管理局局长； 赵伟斌为县信访局局长。 任命： 许俊庆为县监察委员会委员。 免去： 郭鹏县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员职务； 马流洪县人民检察院检察委员会委员、检察员职务； 康学才县人民检察院检察委员会委员职务。 （洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）