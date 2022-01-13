伊川县发布最新人事任免

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7月22日，洛阳市伊川县十五届人大常委会第2次会议审议通过，决定任命张绍宁为县政府副县长。
7月22日，洛阳市伊川县十五届人大常委会第2次会议审议通过，决定任命：
张绍宁为县政府副县长；
翟胜军为县发展和改革委员会主任；
程相军为县教育体育局局长；
刘新有为县科技和工业信息化局局长；
韦亿兵为县民族宗教事务局局长；
杨晓为县公安局局长；
戴宏敏为县民政局局长；
焦为庆为县司法局局长；
姚利敏为县财政局局长；
赵少峰为县人力资源和社会保障局局长；
李千旺为县自然资源局局长；
宋克义为县住房和城乡建设局局长；
李正稳为县交通运输局局长；
戴宏利为县水利局局长；
张灿伟为县农业农村局局长；
赵站超为县林业局局长；
李春艳为县商务局局长；
赵校辉为县文化广电和旅游局局长；
范武杰为县卫生健康委员会主任；
陈灿坡为县退役军人事务局局长；
董武安为县应急管理局局长；
张胜国为县审计局局长；
罗宣哲为县市场监督管理局局长；
曹慎强为县统计局局长；
陆胜利为县医疗保障局局长；
张丹丹为县乡村振兴局局长；
朱俊杰为县城市管理局局长；
赵伟斌为县信访局局长。
任命：
许俊庆为县监察委员会委员。
免去：
郭鹏县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员职务；
马流洪县人民检察院检察委员会委员、检察员职务；
康学才县人民检察院检察委员会委员职务。
（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）