徐衣显到孟津区、偃师区、伊川县调研

16日至17日，市长徐衣显深入孟津区、偃师区、伊川县，调研防汛备汛、疫情防控、乡村振兴、产业发展等工作，强调要始终坚持以人民为中心，科学高效统筹发展和安全、抓好防汛和防疫，牢牢扭住“151”工作举措，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，奋力开创乡村振兴新局面。

徐衣显在孟津区、偃师区、伊川县调研时强调

统筹发展与安全扎实做好防汛防疫工作

项目为王坚守底线开创乡村振兴新局面

16日至17日，市长徐衣显深入孟津区、偃师区、伊川县，调研防汛备汛、疫情防控、乡村振兴、产业发展等工作，强调要始终坚持以人民为中心，科学高效统筹发展和安全、抓好防汛和防疫，牢牢扭住“151”工作举措，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，奋力开创乡村振兴新局面。

汛期已至，防汛备汛进入关键阶段。徐衣显来到偃师区涝洼渠排涝闸、伊洛河汇流处、伊川县白降河伊河入口，督导检查河道疏浚、岸坡防护、应急管理、物资储备等情况。他强调，要始终坚持人民至上、生命至上，以“时时放心不下”的责任感，树牢防汛工作“金标准”，从严从细抓好各项防汛措施落实，做好全方位、无死角、全天候防汛应急准备，全力以赴确保安全度汛。

当前疫情防控形势依然复杂严峻，在孟津区人民医院、连霍高速偃师站、伊川县长申购物广场及社区、村庄等，徐衣显认真检查疫情防控工作，详细察看预检分诊、核酸检测、环境消杀、场所码设置等，强调要坚持“外防输入、内防反弹”总原则，坚持“动态清零”总方针，认真落实国家第九版防控方案和省委市委专题会议部署，聚焦重点人群、关键部位、重要关口，更加科学精准落实常态化防控措施，坚决守住长周期不发生规模性疫情的底线。

“要感恩党的扶贫政策，勤劳致富，过上更加美好幸福的新生活。”徐衣显非常关心脱贫群众的生产生活，在乡村振兴联系点孟津区马岭村，他先后来到郭会经、马道勋、杜金玲家中，拉家常、问冷暖，听民声、解民忧，叮嘱镇村干部要怀着一颗忧民、爱民、惠民之心，多到群众最需要的地方去，千方百计帮助群众解决“急难愁盼”问题，让他们的生活越过越好。

在偃师区兰庄村、圪当头村、汤泉村，孟津区马岭村、半坡村，徐衣显实地了解特色产业发展、乡贤返乡创业、农村环境整治、乡村运营推进、“五星”支部建设及灾后重建等情况。他强调，要坚持把实施乡村振兴战略作为彰显忠诚担当、补齐发展短板、加快转型发展的重要政治任务，落实落细“五大抓手”，扎实做好“三清两建”、乡村运营、“三变”改革等重点工作，建强支部发挥堡垒作用，因地制宜发展特色产业，引进团队做活乡村运营，标本兼治改善人居环境，多措并举做大集体收入，促进农民持续稳定增收，实现乡村治理持续提升、乡村发展全面振兴。

偃师区建龙微纳新材料公司是徐衣显“万人助万企”活动联系分包企业，在这里，他实地察看公司吸附材料产业园改扩建项目推进情况，鼓励企业坚持创新引领，扩大产品应用领域，促进企业转型升级和高质量发展。徐衣显还前往偃师区优箔(洛阳)金属材料公司，孟津区刘氏模具公司、鸿元轴承公司，伊川县华晟物流园，看展厅、进车间，详细了解项目建设、产品研发、市场拓展等情况，勉励企业抢抓产业风口，加大研发投入，加快项目建设，实现稳健运行，着力提质增效。各级各有关部门要当好“店小二”、做好“贴心人”，抓好营商环境“七件事”，全面提升服务质效，推动“万人助万企”活动取得更大实效。

韩治群、李新红参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 李三旺)