徐衣显到杜康控股伊川生产基地调研

17日下午，市长徐衣显到杜康控股伊川生产基地调研，并召开“豫酒振兴、杜康先行”推进会，强调要深入贯彻省委省政府豫酒振兴重大决策，发挥酒祖杜康文化优势、品牌优势、产业优势，推动杜康转型、提质升级，着力打造全省乃至全国具有重要影响力的知名品牌。

17日下午，市长徐衣显到杜康控股伊川生产基地调研，并召开“豫酒振兴、杜康先行”推进会，强调要深入贯彻省委省政府豫酒振兴重大决策，发挥酒祖杜康文化优势、品牌优势、产业优势，推动杜康转型、提质升级，着力打造全省乃至全国具有重要影响力的知名品牌。 徐衣显在“豫酒振兴、杜康先行”推进会上强调

提质扩能做优品质做强品牌

面向市场优化服务加快转型 17日下午，市长徐衣显到杜康控股伊川生产基地调研，并召开“豫酒振兴、杜康先行”推进会，强调要深入贯彻省委省政府豫酒振兴重大决策，发挥酒祖杜康文化优势、品牌优势、产业优势，推动杜康转型、提质升级，着力打造全省乃至全国具有重要影响力的知名品牌。 在杜康控股伊川生产基地，徐衣显深入酿造车间、木海酒窖，详细了解杜康酒文化传承、工艺流程、技术创新、原酒储存等，询问产品升级、产能提升、品牌建设等情况。 继今年4月全市白酒产业转型升级视频会议后，我市再次召开推进会，对进一步擦亮叫响杜康品牌、推动杜康转型升级高质量发展再部署、再推进。徐衣显强调，一要坚持项目为王，扩能提质升级。杜康控股必须扛牢主体责任，抢抓市场变化新风口，把握产品调整新周期，加快现代化酿酒车间、灌装车间、储酒设备、产业园等项目建设，抓好技术改造，稳定生产规模，着力在扩大产能、提高质量上狠下功夫。二要完善产品体系，做强品质品牌。顺应白酒消费升级趋势，加强产品设计理念创新，加快工艺技术改造升级，固化提升杜康特有酒体基因，完善杜康产品结构体系，做优“好品质”，赢得“好口碑”，树立“好形象”，打造“好牌子”。三要注重精准施策，做好现代营销。适应消费分众化、渠道多元化、传播社群化等趋势，创新营销模式，提升营销效能，精耕细作本土市场，稳步扩大省外市场，形成“复兴杜康、为国争光”“爱家乡喝杜康”的浓厚氛围，加快从区域性品牌向更具竞争力的全国性知名品牌迈进。四要突出市场导向，做活人才机制。坚持政府“普惠+激励”和企业“高薪+股权”相结合，健全薪酬激励、绩效考核等制度，大力引进酿酒技术人才、高级管理人才、现代营销人才、资本运作人才，为杜康转型发展、实现战略愿景提供有力支持。五要强化服务保障，做优营商环境。强化政策支持，保护杜康品牌，加强要素保障，助力企业聚焦主业、深耕实业，加强技术研发、产品创新、品牌建设，营造一流产业生态，为“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”作出更大贡献。 魏险峰、韩治群、李新红参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)