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【快讯】抢抓风口蹚出转型之路——洛阳市产业发展观摩看伊川
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.12 09:58

　　提及伊川，煤电铝曾是当地产业的最鲜明标签。如今，抢抓风口，发挥优势，加快转型，已然成为这里产业发展新的关键词。

　　12日上午，洛阳市产业发展观摩督导活动“环都市区观摩组”首站来到伊川，走进车间厂房、项目一线，感受转型发展的蓬勃脉动。

　　在伊川微电子产业园，当地盘活闲置资源，用好基金招商，打造科技产业社区，成功引进多家半导体领域高新技术企业，为半导体材料产业及微电子产业发展奠定基础。

　　在宇信新材料基地，企业依托伊川铝产业基础优势，将打造铝幕墙、铝天花等新型铝合金装饰材料生产基地，有效拉长铝精深加工产业链。

　　在华晟物流园，园区以货物仓储、配送和公铁联运为支撑，形成物流货物及物流企业集聚，将为打造铝现货交易平台提供供应链全流程服务。

　　与此同时，国机精工伊川新材料产业园正在加快建设。未来，这里将整合提升传统磨料磨具企业，形成超100万吨磨料磨具生产吞吐量能力，成为全国磨料磨具最具规模的生产基地、研发基地，实现伊川磨料磨具产业跨越式发展。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 文/图/视频)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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