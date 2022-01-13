暖心！返乡青年大学生到伊川实验小学开展支教服务

情暖童心，梦燃青春。日前，洛阳市伊川县实验小学彭庄校区迎来了一支由河南理工大学返乡青年大学生组成的豫见新时代志愿服务队。

情暖童心，梦燃青春。日前，洛阳市伊川县实验小学彭庄校区迎来了一支由河南理工大学返乡青年大学生组成的豫见新时代志愿服务队。这批大学生志愿者在当地团组织支持下，开展为期半个月的支教活动，让200余名托管学生在暑期学有所获、学有所乐。

在支教中，青年大学生们精心准备了“忆往昔筚路蓝缕，展今朝繁荣富强”主题思政课，让孩子们懂得今天的幸福生活来之不易。支教团队还开设了剪纸、橡皮泥塑、吉他、羽毛球、篮球等丰富多彩的文体课程，在寓教于乐中提升学生综合能力。此外，他们还结合暑期防汛防疫要求，为孩子们普及防溺水、自我保护和卫生健康知识，帮助学生树立良好的安全意识。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 实习生 宋晓艳 熊静 文/图)