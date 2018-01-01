伊川县人大常委会二级调研员金纯超接受纪律审查和监察调查

据洛阳市纪委监委消息：伊川县人大常委会二级调研员金纯超涉嫌严重违纪违法，目前正接受洛阳市纪委监委纪律审查和监察调查。 据洛阳市纪委监委消息：伊川县人大常委会二级调研员金纯超涉嫌严重违纪违法，目前正接受洛阳市纪委监委纪律审查和监察调查。 金纯超简历 金纯超，男，汉族，1962年11月出生，河南伊川人，1981年9月参加工作，1988年11月加入中国共产党，在职大学学历。 1985.10—2001.10历任伊川县教育局干部、团县委科员，县政府办公室科员、办公室副主任，县政府党组成员、办公室主任； 2001.10—2016.07历任伊川县政府副县长，县委常委、宣传部部长、县委办公室主任，县政府党组副书记、副县长，产业集聚区党工委副书记； 2016.07—2018.01历任伊川县人大常委会党组副书记、产业集聚区党工委副书记、人大常委会副主任； 2018.01—2021.05伊川县人大常委会党组书记、人大常委会主任； 2021.05—伊川县人大常委会二级调研员。