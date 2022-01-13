“我眼中的大美中原”洛阳优秀摄影作品开展

5日，“我眼中的大美中原”洛阳优秀摄影作品展在洛阳市图书馆二楼开展，展期至8月25日。

5日，“我眼中的大美中原”洛阳优秀摄影作品展在洛阳市图书馆二楼开展，展期至8月25日。 5日，“我眼中的大美中原”洛阳优秀摄影作品展在洛阳市图书馆二楼开展，展期至8月25日。 该展览由洛阳市委宣传部、洛阳市文联主办，洛阳市图书馆、洛阳市摄影家协会承办。本次展览是河南省喜迎党的二十大系列重要文化活动中的一项。活动向全省摄影爱好者吹响集结号，省、市、县三级摄影家协会联动。此次展出的100幅(组)摄影作品基本为非河南省摄影家协会会员所创作，体现了我市广大摄影爱好者的高涨创作热情和高超创作水平。 洛阳市文联党组书记、主席王晓辉，洛阳市文联副主席陈花容，市图书馆馆长吕子刚，河南省摄影家协会副主席、洛阳市摄影家协会主席高均海等为参展优秀摄影师代表颁发了荣誉证书。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 张德庆 徐淑丽 摄）