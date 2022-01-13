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平均年龄65岁 洛阳这群摄影人把精彩晚年拍成大片
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.13 08:36
摄影交流

　　昨日，在洛龙区一栋写字楼里，年近六旬的李永健正组织资深摄影师们对本周即将开讲的摄影直播课进行交流。

　　近几年，这个平均年龄65岁的老年群体踏进摄影领域，开拓新天地，通过手机、相机和无人机记录生活，他们把精彩晚年拍成了大片。

　　用手机记录生活，要为照片注入灵感和想法

　　“我们因摄影结缘，最年长的72岁，摄影时间最长的已近50年。”李永健说，去年，他和身边的影友创建了“河洛摄影”微信群，不断吸引我市的摄影爱好者加入，目前已有近200人，大家每天分享摄影作品、交流心得。

　　今年72岁的周胜利退休后爱上了旅游，去过多个省市及30多个国家，“旅拍”已融入他的生活。每到一处，他的镜头就离不开当地的风土人情。

　　64岁的朱尧是纪实摄影的发烧友。一次去买菜的路上，他无意间发现地面积水呈现出五光十色的倒影，便拿出手机拍了一组照片。“大家都认为我的这组照片很有创意，还有人效仿这种拍摄方式来发现生活中的美。”朱尧自豪地说，纪实摄影的一个特点就是不可复制性，在智能手机普及的时代，人人都能用手机记录生活，重要的是要为照片注入灵感和想法。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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