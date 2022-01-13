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一路花香·让牡丹与世界对话主题摄影展受海外关注
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.31 08:20

高均海向阿拉德孔子课堂赠送的《牡丹相约一带一路》剪纸作品

　　“‘牡丹笑脸’这个主题非常棒，这些照片鲜活、感人。”

　　“这是一个非常好的摄影展，形式新颖、画面精美，为牡丹点赞，为洛阳点赞！”

　　“60多个国家，100多个城市，2万多张‘牡丹笑脸’……一张张‘牡丹笑脸’让洛阳牡丹‘走’遍世界，成为友谊的使者。”

　　…………

　　连日来，由洛阳日报报业集团策划主办的“一路花香·让牡丹与世界对话”主题摄影展，得到了海外媒体、专业摄影协会以及艺术爱好者的广泛关注，反响强烈。

　　“一路花香·让牡丹与世界对话”主题摄影展采用网上专题、H5、长图等形式，通过文字介绍、图片、短视频等手段进行展示。摄影展展出的作品，是从记者、河南省摄影家协会副主席、洛阳市摄影家协会主席高均海及其摄影团队创作的“牡丹笑脸”国际影像工程作品库中精选出来的。

　　《不灭之光报》是印度北部主要的印地语日报。日前，该报刊发报道，聚焦“一路花香·让牡丹与世界对话”主题摄影展，并简要介绍了部分照片背后的故事。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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