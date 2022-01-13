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“喜迎二十大，青年视角看瀍河”摄影大赛启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.09 18:52

　　7月9日，“喜迎二十大，青年视角看瀍河”摄影大赛启动仪式在瀍河区举行，瀍河区委宣传部负责人，河南省摄影家协会副主席、洛阳市摄影家协会主席高均海等参加活动。

　　该大赛由中共瀍河区委、瀍河区人民政府主办，瀍河区文旅局、洛阳市摄影家协会青年摄影家分会、洛城中街、河洛古城承办，瀍河区文联、共青团瀍河区委协办。

　　洛报融媒记者获悉，瀍河区举行本次以青年为主题的摄影大赛，进一步彰显了瀍河区先行先试，开拓创新的精神，主办方欢迎广大摄影爱好者走进瀍河区、记录瀍河区，拍出瀍河魅力，讲好瀍河故事。

　　据悉，本次摄影大赛9月10日截稿，分设图片组、短视频组两个组别，分别设有一、二、三等奖，以及优秀奖和人气奖。此次大赛将以年轻态、国际化的视角，记录瀍河区的历史之韵、生态之美、发展之果，以文艺之作，讴歌新时代。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 王少峰)

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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