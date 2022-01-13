“百名摄影志愿者记录百位老兵”影像档案活动启动

昨日，“百名摄影志愿者记录百位老兵”影像档案活动启动仪式在洛阳市摄影家协会驻地举行。
昨日，“百名摄影志愿者记录百位老兵”影像档案活动启动仪式在洛阳市摄影家协会驻地举行。
昨日，“百名摄影志愿者记录百位老兵”影像档案活动启动仪式在洛阳市摄影家协会驻地举行。
今年是中国人民志愿军抗美援朝出国作战72周年。为弘扬伟大抗美援朝精神，营造尊重英雄、崇尚英雄、争做英雄的良好社会风尚，激励广大党员干部群众坚持以创新引领发展，建强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌，由市退役军人事务局、洛阳日报社、市文联共同主办的“百名摄影志愿者记录百位老兵”影像档案活动正式启动。
本次活动将组织100名摄影志愿者，为选定的我市100位老兵拍摄肖像，感受老兵的革命精神、团结精神、自强精神、奋斗精神。活动将持续2个月，以图片和视频的形式展示百位老兵的英雄形象，在八一建军节前后汇编成册并展出。
活动仪式上，活动主办方向摄影志愿者代表授旗，并向爱心企业颁发了活动纪念奖牌和证书。(洛报融媒·洛阳网记者)
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