地质灾害黄色预警！洛阳市这些区域注意防范

27日，记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，洛阳市发布新一轮地质灾害气象风险预警。

27日，记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，洛阳市发布新一轮地质灾害气象风险预警。 27日，记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，洛阳市发布新一轮地质灾害气象风险预警。27日20时至28日20时，新安县、偃师区、宜阳县、洛宁县、伊川县、汝阳县、嵩县7个县区存在地质灾害黄色预警区域，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大。 具体涉及以下镇(乡)： 1.新安县：石井镇、北冶镇。 2.偃师区：府店镇、缑氏镇、大口镇。 3.宜阳县：莲庄镇、赵保镇、董王庄乡、上观乡。 4.洛宁县：东宋镇、小界乡。 5.伊川县：江左镇、白沙镇、半坡镇、吕店镇、葛寨镇。 6.汝阳县：城关镇、陶营镇、小店镇、柏树乡、蔡店乡。 7.嵩县：城关镇、德亭镇、九皋镇、大坪乡。 （洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 实习生 李沫霖 通讯员 郭静阁）