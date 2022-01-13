地质灾害黄色预警！洛阳这些地区注意防范

22日，洛阳市发布新一轮地质灾害气象风险预警。22日20时至23日20时，洛阳市新安县局部、孟津区局部、洛宁县局部、栾川县局部存在地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大。

22日，洛阳市发布新一轮地质灾害气象风险预警。22日20时至23日20时，洛阳市新安县局部、孟津区局部、洛宁县局部、栾川县局部存在地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大。 22日，洛阳市发布新一轮地质灾害气象风险预警。22日20时至23日20时，洛阳市新安县局部、孟津区局部、洛宁县局部、栾川县局部存在地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大。 根据新一轮预警，此次黄色预警区域主要涉及新安县、孟津区、洛宁县、栾川县4个县(区)，重点区域为新安县石井镇、仓头镇、北冶镇、青要山镇；孟津区小浪底镇；栾川县三川镇、冷水镇、叫河镇、赤土店镇、陶湾镇、石庙镇、栾川乡、庙子镇、城关镇；洛宁县上戈镇、罗岭乡、马店镇、长水镇、故县镇、底张乡、兴华镇、下峪镇、东宋镇、小界乡等地。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁)