洛阳发布地质灾害黄色预警 涉及7县区

25日，记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，全市发布新一轮地质灾害气象风险预警。

25日，记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，全市发布新一轮地质灾害气象风险预警。 25日，记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，全市发布新一轮地质灾害气象风险预警，25日20时至26日20时，新安县、孟津区、偃师区、宜阳县、汝阳县、嵩县、栾川县7个县区存在黄色预警区域，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大。 具体涉及以下镇(乡)： 新安县：铁门镇、石寺镇、石井镇、仓头镇、北冶镇、正村镇、青要山镇。 孟津区：横水镇、小浪底镇。 偃师区：邙岭镇。 宜阳县：高村镇。 汝阳县：上店镇、小店镇、付店镇、三屯镇、刘店镇、十八盘乡、靳村乡、王坪乡。 嵩县：城关镇、车村镇、旧县镇、德亭镇、大章镇、何村乡。 栾川县：耕莘街道、潭头镇、冷水镇、陶湾镇、赤土店镇、庙子镇、石庙镇、叫河镇、栾川乡、秋扒乡。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁）