注意！河南省发布暴雨蓝色预警、地质灾害气象黄色预警

河南省气象台7月19日8时00分发布暴雨蓝色预警：预计7月19日8时至20日8时，三门峡、洛阳、济源、焦作、新乡西南部、郑州西部和北部、南阳北部和东部、信阳、平顶山、许昌西部、驻马店、周口、商丘南部等地将出现暴雨，局部大暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，请注意防范。

河南省气象台7月19日8时00分发布暴雨蓝色预警：预计7月19日8时至20日8时，三门峡、洛阳、济源、焦作、新乡西南部、郑州西部和北部、南阳北部和东部、信阳、平顶山、许昌西部、驻马店、周口、商丘南部等地将出现暴雨，局部大暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，请注意防范。上述地区的相邻县市(区)也需关注。

防御指南：

1.政府及相关部门按照职责做好防暴雨的准备工作，密切关注属地气象部门发布的最新预报信息和气象灾害预警信号;

2.学校、幼儿园采取适当措施，保证在校学生和幼儿安全；

3.驾驶人员、行人及骑行人员应当注意道路积水和交通阻塞，确保安全；

4.检查城市排水系统，做好排涝准备。

河南省自然资源厅、河南省气象局联合发布河南省地质灾害气象风险预警：7月19日20时至20日20时，达到黄色预警的地区为：郑州、济源、三门峡、洛阳、平顶山大部，南阳西部及北部大部、东南部局部，信阳西部及南部，新乡、许昌西北部，焦作北部，鹤壁西部局部，驻马店西南部局部，发生地质灾害的可能性较大。

防范建议：

1、密切关注雨情信息，协同气象部门动态研判地质灾害风险，将预警信息及时发送到村、到户、到人。

2、加强对地质灾害隐患点巡查排查。

3、各责任单位要加大对隐患点以外的山边、塬边、沟边的村庄，切坡建房、交通干线、重要管线、旅游景区、学校周边等重点部位排查巡查。如遇紧急情况，立即采取封闭、撤离等措施。

4、加强值班值守，做好突发地质灾害应急处置准备。一旦发现地质灾害灾情和险情，立即启动应急响应，做好灾情、险情处置。

洛阳市气象台根据气象资料分析，19日夜间受高空低槽和地面冷空气影响，我市有较强降水天气过程，大部分地区有中到大雨，局地暴雨；22日前后，在高空低槽东移和副热带高压南退的过程中，还有一次较明显降水天气过程。具体预报如下：

今天夜里，阴天有中到大雨，局地有暴雨并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。

明天(20日)，阴天转多云，西北风3级左右，气温21 ℃到31℃；

21日，晴到多云转阴天，夜间部分地区有分散性阵雨或雷阵雨，东南风2级到3级，气温20 ℃到33℃。

(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)